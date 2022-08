Votée par les autorités indonésiennes en 2020, la loi MR5 prévoyait que les « fournisseurs de systèmes électroniques privés » s'enregistrent dans une base de données gouvernementale, avec une date butoir fixée le 29 juillet dernier. Faute d'avoir respecté cette deadline, on apprend d'Engadget que plusieurs plateformes dont Steam, PayPal ou encore Yahoo ont purement et simplement été bloquées. Depuis quelques jours, les indonésiens ne peuvent donc plus avoir accès à ces services. En tout cas provisoirement : les régulateurs pourraient en effet autoriser un déblocage partiel de ces plateformes sous condition qu'elles s'enregistrent, comme Google, Meta ou encore Amazon, auprès des autorités et en application de la loi MR5.

Si l'enregistrement imposé par les régulateurs locaux semble poser problème à certaines firmes, c'est parce que le texte de loi en question est loin d'être anodin. Proche de l'IT Law adoptée l'année dernière par le parlement indien, la loi MR5 permet à l'Indonésie de contraindre les plateformes en ligne à retirer, parfois dans de très brefs délais, les contenus que le gouvernement juge illicites ou qui pourraient menacer l'ordre public. Et en l'occurrence, dans le cas de demandes « urgentes », les autorités indonésiennes accordent seulement quatre heures aux services visés par ces mesures pour agir. Un délai qui peut dans certains cas être difficile à respecter par des multinationales.

MR5 : une loi très controversée

Cette loi est par ailleurs considérée comme un outil de censure par certains organismes indépendants. Les organisations non gouvernementales Electronic Frontier Foundation et Human Rights Watch se sont notamment opposées à ce texte. « La loi [MR5] est un outil de censure qui impose des charges irréalistes aux nombreux services et plateformes numériques utilisés en Indonésie », commente par exemple la conseillère juridique pour l'Asie de HRW. « Elle fait peser de graves risques sur la vie privée, la liberté d'expression et l'accès à l'information des internautes indonésiens », poursuit-elle.

Contactés par Engadget, PayPal et Valve (développeur de Steam) n'ont pas souhaité donner de commentaires à ce stade. Le Directeur général du ministère indonésien de la communication et de l'information a pour sa part expliqué à un média local que le gouvernement pourrait lever temporairement les restrictions appliquées à l'encontre de PayPal pour permettre aux utilisateurs de retirer leur argent, ou de le transférer vers un autre service.