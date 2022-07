Le 27 juillet 2022, Google a officiellement annoncé le déploiement de sa nouvelle interface pour Gmail, changeant notamment le design du service de messagerie de la firme de Mountain View. Son objectif est de faciliter la navigation entre les différents outils de messagerie que peut proposer l'entreprise.

Une nouvelle interface pour fluidifier la navigation sur Gmail

Dans cette nouvelle interface proposée par Google, on retrouve quelques petits changements qui vont permettre d'utiliser plus facilement Gmail. Dans un billet de blog, Neena Kamath, product manager pour Google, présente un peu plus en détail ce nouveau design : « À partir d’aujourd’hui, la vue intégrée commencera à être déployée pour tous les utilisateurs de Gmail qui ont activé Chat. Vous obtiendrez une interface épurée et simplifiée afin de basculer entre les applications que vous pouvez personnaliser en fonction de ce qui vous convient le mieux ». À noter que Google Chat est le service de messagerie instantanée qui remplacera Hangouts en novembre prochain.

Dans la même catégorie Au second trimestre, Apple maintient une faible croissance grâce à l’iPhone

Il sera possible d'avoir accès à la nouvelle interface même si Google Chat n'est pas activé pour l'instant. Il faudra cliquer sur l'icône des paramètres, reconnaissable à sa forme d'écrou, en haut à droite de l'écran, puis sélectionner « essayer le nouvel affichage Gmail ». Il est aussi possible de revenir à l'affichage initial en cliquant sur la même icône puis en sélectionnant « revenir à l'affichage Gmail d'origine ».

Quelles nouveautés sont apportées par Google dans cette interface Gmail ?

Pour rendre la boîte mail de ses utilisateurs plus facile à utiliser, Google s'est appuyé sur la suggestion de destinataires. La firme a travaillé pour proposer des suggestions personnalisées basées sur les contacts fréquents de ses utilisateurs. Un outil d'intent matching basé sur le NLP, une branche de l'intelligence artificielle qui s'intéresse au langage, va chercher à prédire quels sont les contacts qu'un utilisateur souhaite ajouter à ses e-mails.

Gmail va désormais proposer des résultats associés aux prénoms plutôt qu'aux noms de famille, la firme ayant remarqué que les utilisateurs de Gmail avaient plus tendance à chercheur leurs contacts via leurs prénoms. Enfin, les contacts avec lesquels un internaute communique le plus souvent apparaîtront en premier dans les résultats de recherche.

À gauche de l'écran, l'utilisateur pourra changer de service, en passant de Google Mail à Google Chat, Google Spaces ou Google Meet. Un bouton filtre situé dans le coin supérieur droit de la boîte de réception va apparaître, il permettra d'afficher des options de recherche pour affiner les résultats. Ces options existaient déjà, mais la nouvelle interface tente de les mettre en avant pour aider l'utilisateur dans ses recherches de contacts, d'e-mails ou de mots-clés.

Cette année, Google a aussi annoncé la refonte de l'interface de Google Actualités, qui devrait prioriser les actualités en fonction du profil de l'utilisateur : localisation, thématiques préférées, ajout de filtres pour accéder à des informations pertinentes, etc.