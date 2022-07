Après Cuphead, Stardew Valley ou encore Cyperpunk 2077, ce sont les titres AAA de Steam qui seront très prochainement disponibles sur les écrans des véhicules Tesla. Dans un tweet du 15 juillet 2022, le PDG de la société automobile américaine, Elon Musk, a annoncé la progression du projet d’intégration de la plateforme de distribution numérique de jeux vidéo de Valve Corporation. D’après sa déclaration, une « démo sera probablement [publiée] le mois prochain ».

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022