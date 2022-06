Concevoir une stratégie de marketing digital ou e-commerce implique de garder un œil sur les dernières innovations digitales, les nouvelles solutions technologiques et les évolutions comportementales des consommateurs.

Cette étape permet d’avoir les informations clés pour construire son futur plan d’action et des expériences publicitaires performantes qui permettront de faire évoluer son activité.

Channable, solution de gestion de flux et d’automatisation SEA, a interrogé quatorze spécialistes du marketing digital et de l’e-commerce pour obtenir leurs insights sur ces sujets. Un objectif : dégager les grandes dynamiques à venir dans ces secteurs afin de construire des campagnes publicitaires efficaces.

Le SEA va subir des changements majeurs

Pour les experts interrogés, il n’y a aucun doute : dans les années à venir, le Search Engine Advertising (SEA) restera une composante essentielle d’une stratégie marketing. En effet, l’ebook révèle que les dépenses publicitaires sur Internet, ne cesseront de croître. Celles pour le search, qui consiste à diffuser des annonces payantes sur les pages de recherche de Google, devraient frôler la barre des 200 millions de dollars. Celles liées au display, qui permet de diffuser des annonces publicitaires via l’ensemble des partenaires du réseau display Google (applications, sites web, vidéos…) dépasseraient les 300 millions de dollars.

« Le SEA continuera d’être présent grâce aux recherches vocales, quels que soient les appareils avec lesquels nous interagissons (téléviseurs intelligents, smartphones, voitures ou encore sécurité domestique, entre autres) », explique Elena Ferreras, Paid Manager chez Wink, une agence digitale. L’intelligence artificielle, le machine learning, les données provenant du search, du display et des annonces vidéo seront également des éléments nécessaires pour anticiper les besoins des consommateurs et leur proposer des annonces personnalisées et plus pertinentes.

Pour Andrew Lolk, Fondateur de l’agence marketing SavvyRevenue, il n’y a aucun doute : les enchères devraient, elles aussi, se muer en systèmes plus intelligents. « 80% des gestionnaires SEA ont du mal à gérer les enchères. Il est donc évident que Google pourra obtenir de meilleurs résultats à ce niveau, tout en augmentant la concurrence, notamment le CPC et les revenus des enchères clés », explique-t-il. En vous procurant ce livre blanc, vous découvrirez aussi le point de vue de Dirk Melief, Directeur Digital & Data Marketing de l’agence digitale Artefact. Il dévoile en détail les avantages des systèmes d’enchères intelligents.

Le rôle des mots-clés, qui font partie intégrante du SEA, devrait à son tour se redessiner. Pour Valentin Quelard Chief Operating Officer chez Qwamplify, agence spécialisée en stratégie d'acquisition digitale, ils ne sont plus un élément déterminant des campagnes Google Ads. Pour les annonceurs, l’objectif est ainsi de repenser leur approche client en allant au-delà du mot-clé.

Cet ebook vous permettra aussi d’en savoir plus quant aux atouts d’une solution de gestion de flux. Elle permet d’automatiser certaines tâches rébarbatives, mais nécessaires pour créer une stratégie SEA efficace. Scott Beveridge, Fondateur de l’agence de marketing digital ClickBoost, vous explique comment ce type d’outils permet d’utiliser intelligemment votre temps et de bénéficier de meilleurs résultats afin d’optimiser le retour sur investissement (ROI) de vos dépenses publicitaires.

Les marketplaces vont gagner en popularité

Ces dernières années, les marketplaces se sont fait une place dans le parcours d’achat digital des consommateurs, mais aussi des professionnels. Cette dynamique devrait se poursuivre au cours des prochaines années : comme le révèle le livre blanc, les ventes en ligne sur les marketplaces pourraient atteindre 8,8 billions de dollars d'ici à 2025.

Pour les spécialistes interrogées, la popularité des marketplaces s'explique notamment par la visibilité qu’elles offrent. « Elles peuvent jouer un rôle important tant au niveau de la notoriété (en permettant d’atteindre de nouveaux marchés) qu’au niveau du service (en augmentant la fidélité à la marque en misant sur des niveaux de service difficiles à reproduire sur un e-commerce direct) », explique Alvise Corba, Senior Advertising Manager chez Filoblu, un cabinet de conseil en stratégie on & offline international.

Pour ces raisons, les marketplaces sont hautement plébiscitées par les marques souhaitant explorer de nouvelles options pour promouvoir leurs produits. Elles sont aussi utilisées comme des plateformes publicitaires en raison des possibilités de personnalisation qu’elles commencent à introduire. « Pour étoffer l’offre produit et la rendre plus qualitative (en terme de contenu), il deviendra essentiel de permettre aux marques de s’exprimer pleinement », indique Johann Lucas, Business Developer chez Feed Manager, une solution qui aide les e-commerçants à maîtriser leurs coûts. Pour en savoir plus sur les innovations en cours dans les marketplaces, n’oubliez pas de télécharger ce livre blanc.

Henry Mäkelä, Co-Fondateur de Bluebird, l’agence spécialiste en data-driven marketing, vous y dévoile aussi le rôle crucial de la tarification dynamique pour les commerçants et les marketplaces.

Cet ebook permet aussi d’en apprendre davantage sur l’état actuel de l'e-commerce, ainsi que sur l’essor du social commerce dans les années à venir. Pour découvrir les points de vue des experts sur toutes les grandes tendances et leurs secrets pour construire une campagne publicitaire impactante, téléchargez le livre blanc de Channable.