Les réseaux sociaux sont des outils essentiels pour se faire connaître, promouvoir des produits et toucher de nouveaux consommateurs. Cela requiert toutefois de comprendre les caractéristiques de chaque plateforme et d’identifier laquelle peut nous aider à atteindre nos objectifs. Aujourd’hui, de plus en plus de marques se tournent vers TikTok. Le média social se distingue par sa jeune audience et ses fonctionnalités créatives. Nous vous dévoilons comment intégrer les TikTok Ads dans votre stratégie marketing.

Comment intégrer les publicités TikTok dans votre stratégie marketing ?

Dans une stratégie webmarketing, les publicités TikTok peuvent être de puissants leviers. Elles peuvent aider à développer sa notoriété, élargir son audience ou encore augmenter son trafic. Pour y parvenir, il faut se familiariser avec les habitudes des utilisateurs, les tendances du réseau social ainsi que le fonctionnement de TikTok Ads.

TikTok, une application incontournable pour la génération Z

Qu’ils s’agissent des vidéos reprenant des challenges, montrant de tutoriels ou de l’humour, chaque contenu posté sur TikTok a le potentiel de devenir viral. Les jeunes générations se partagent régulièrement des vidéos courtes issues du réseau social. 41 % des utilisateurs sont âgés de 16 à 24 ans, ce qui en fait une plateforme idéale pour les marques qui souhaitent s’adresser aux générations Z, mais aussi Millenials.

La créativité et le divertissement, qui sont au cœur du fonctionnement de TikTok, les séduisent particulièrement. Ils peuvent ajouter des filtres, de la musique ou encore des autocollants, transformant le média social en véritable terrain de jeu pour les jeunes utilisateurs. Les effets visuels sont bien plus nombreux que sur les autres réseaux sociaux.

Il convient donc de dire que la plateforme peut être un levier marketing efficace pour cibler une audience plus jeune, à condition de reprendre certains codes, et de se pencher sur les différentes options existantes pour faire des publicités TikTok et booster sa stratégie marketing.

TikTok Ads : Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

TikTok Ads est la régie publicitaire du réseau social chinois. Elle propose une diversité d’outils permettant de créer des campagnes publicitaires incluant des images et des vidéos avec du contenu textuel et des Call-To-Action (CTA). Il faut définir son objectif, créer des groupes d’annonces et choisir le bon format pour ses publicités TikTok.

Choisir le bon objectif

Pour être efficaces et cibler la bonne audience, les publicités TikTok doivent répondre à un objectif clair. Le réseau social en propose trois :

La prise en compte , pour s’assurer que sa publicité soit diffusée au plus grand nombre d’utilisateurs ;

, pour s’assurer que sa publicité soit diffusée au plus grand nombre d’utilisateurs ; La considération , qui présente trois cas de figures :

- trafic, pour faire grimper le nombre de visiteurs sur son site web ou sur une landing page ;

- installation d’applications, pour booster ses téléchargements ;

- affichage de la vidéo, pour augmenter le nombre d’utilisateurs qui regardent sa vidéo.

, qui présente trois cas de figures : - trafic, pour faire grimper le nombre de visiteurs sur son site web ou sur une landing page ; - installation d’applications, pour booster ses téléchargements ; - affichage de la vidéo, pour augmenter le nombre d’utilisateurs qui regardent sa vidéo. La conversion, pour inciter les prospects à passer à l’action.

Créer et paramétrer des groupes d'annonces

Comme Google Ads, la régie publicitaire de TikTok fonctionne sur plusieurs niveaux :

Les campagnes , nécessitant de définir ses objectifs et les formats des annonces ;

, nécessitant de définir ses objectifs et les formats des annonces ; Les groupes d’annonces , pour choisir ses placements, son budget et les audiences ciblés ;

, pour choisir ses placements, son budget et les audiences ciblés ; Les annonces, c’est-à-dire les publicités qui ont été créées.

Durant cette seconde étape, il faut définir quels utilisateurs on souhaite atteindre avec nos annonces. Il est possible de laisser l’algorithme de TikTok se charger de cette tâche, ou de le faire soi-même. Dans ce cas, il faut indiquer des critères démographiques, comme l’âge, l’emplacement géographique et la langue parlée, mais pas seulement. Le réseau social propose aussi de les cibler en fonction de leurs centres d’intérêt, leur comportement sur l’application ainsi que les paramètres de l’appareil qu’ils utilisent. Cela peut par exemple être le système d’exploitation.

Ensuite, il faut indiquer la somme que l’on souhaite dépenser pour chaque groupe de publicités TikTok. On peut choisir un budget journalier, qui sera dépensé jour après jour, ou un budget total, c'est-à-dire le montant que l’on est prêt à allouer durant toute la durée du calendrier. Il est ensuite nécessaire de renseigner la durée des annonces, et la plage horaire sur laquelle on veut les voir diffuser.

On doit aussi déterminer la vitesse à laquelle notre budget sera dépensé. Il existe alors deux options :

standard, afin que le montant soit réparti de façon égale sur toute la durée de la campagne ;

maximisé, pour dépenser le budget le plus rapidement possible durant la période prévue.

Choisir le format publicitaire adapté

Sur TikTok Ads, il y a plusieurs formats publicitaires permettant d’atteindre des objectifs différents.

Top View

Une publicité Top View apparaît à l’instant où un utilisateur ouvre l’application TikTok. Elle peut rediriger vers un lien interne, comme une autre vidéo TikTok, ou bien externe, par exemple son site web. Ce format est particulièrement pertinent pour attirer l’attention des internautes, augmenter son trafic vers une de ses pages ou encore promouvoir un nouveau produit.

In-feed Native Video

Il s’agit de publicités natives placées dans le fil d’actualité des utilisateurs. Les vidéos peuvent, elles aussi, redirigées vers un lien externe, comme une plateforme ou une application. Ce format vise à aider les marques à développer leur visibilité et pousser les internautes à passer à l’action, soit en achetant l’article présenté, soit en se renseignant sur la marque.

Branded Hashtag Challenge

Ce type de publicités TikTok incite les utilisateurs à participer à un défi initié par une marque en utilisant le hashtag créé par cette dernière. Chaque individu qui le réutilise voit sa vidéo apparaître sur la page spécifique au hashtag aux côtés des autres contenus. À noter que les Branded Hashtag Challenge ne durent que six jours. Pour booster sa campagne, il peut être judicieux de faire appel à un influenceur qui pourra promouvoir le hashtag auprès de sa communauté et mettre en lumière la marque.

Branded Effects

Comme les autres plateformes sociales, TikTok propose des Branded Effects. Concrètement, il s’agit de filtres et autocollants qui peuvent être utilisés pour personnaliser ses vidéos TikTok. Développer un effet afin que les utilisateurs l’essayent à leur tour peut être une bonne méthode pour booster son taux d’engagement.

TikTok Ads : l'importance des hashtags

Si le référencement est essentiel pour un site web, les hashtags le sont pour les réseaux sociaux, et ce, peu importe la plateforme : Twitter, Instagram, YouTube, Facebook ou bien TikTok. Ils permettent aux marques d’obtenir plus de visibilité. Ils aident aussi les utilisateurs à trouver plus facilement un challenge dont ils ont entendu parler, un sujet précis ou une tendance qui buzz.

Bien ciblés, les hashtags peuvent aider à étendre la portée d’une publication, et ainsi à toucher la bonne audience. Il est donc essentiel de rechercher et d’identifier les hashtags du moment sur lesquels on peut créer du contenu pertinent. Il peut aussi être judicieux de concevoir une vidéo en lien avec le challenge du moment, afin de susciter de l’engagement.

Il est également recommandé de créer un hashtag spécialement pour sa marque. Cela peut être d’une grande aide pour se démarquer de ses concurrents, mais aussi pour trouver des contenus générés par les utilisateurs qui sont en lien avec un de ses produits ou ses services.

Dans le cadre d’une campagne publicitaire TikTok, il est préférable de se concentrer sur un mot-clé principal afin que les internautes puissent le mémoriser facilement et reconnaître sa marque sur l’application. Pour être compréhensible par tous, celui-ci doit être clair et simple à écrire.

TikTok Ads : pour quel secteur ?

Sur TikTok, les utilisateurs abordent des thématiques variées. Cela suggère que de nombreux secteurs ont la possibilité d’intégrer les TikTok Ads à leur stratégie marketing. On note toutefois un vif intérêt pour les sujets :

la mode ;

le sport ;

les jeux vidéo ;

la musique ;

les jouets et les jeux ;

le cinéma.

Pour les entreprises utilisant la publicité digitale comme levier de croissance, TikTok regorge d’opportunités marketing. Pour les saisir convenablement, nous vous conseillons de suivre les différentes étapes énoncées dans cet article, ou de demander conseil à notre agence webmarketing. Elle vous aidera à intégrer les publicités TikTok à votre stratégie social média marketing.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site shinemedia.fr