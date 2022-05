Avec 800 millions d’utilisateurs actifs et une audience qui monte en flèche, TikTok représente une véritable opportunité pour les entreprises. Grâce à ses nombreux outils publicitaires, la plateforme permet de toucher une cible plus jeune et de développer sa visibilité. Nous vous dévoilons en détail comment concevoir votre première campagne sur le média social.

Comment créer votre première campagne de publicités TikTok?

Vous souhaitez réaliser une campagne de publicités TikTok dans le cadre de votre stratégie social média marketing ? Avant cela, il faut s’intéresser de près aux possibilités offertes par le réseau social.

Publicités TikTok : sont-elles adaptées à votre entreprise ?

Il s’agit d’une des premières questions à se poser avant de se lancer dans la création d’une campagne publicitaire sur TikTok. Il faut s’assurer que l’offre de son entreprise et sa cible correspondent au public du réseau social, qui est plus jeune que sur les autres plateformes. En effet, selon les données de Globalwebindex, 41% des utilisateurs sont âgés de 16 à 24 ans. TikTok est également une habitude quotidienne pour les 10-19 ans. Il est un médium de curiosité pour les trentenaires, qui utilisent un peu moins l’application.

Il convient donc de dire que TikTok n’est pas la plateforme la plus adaptée pour les entreprises proposant des produits ou des services pour les personnes âgées de plus de 50 ans. Les publicités les plus performantes sur le média social sont celles ciblant les adolescents ou les jeunes adultes.

Toutefois, il est important de garder en tête que le nombre d’abonnés de TikTok grimpe rapidement. Il y a fort à parier que les groupes démographiques plus âgés rejoindront à leur tour la plateforme. L’avantage, c’est que le réseau social permet justement de cibler des internautes en fonction de critères démographiques comme l’âge, l’emplacement géographique, le genre ou encore leurs centres d’intérêts. À l’avenir, il pourrait ainsi devenir un levier marketing pour les marques ciblant les plus jeunes comme les plus âgés.

Choisir les formats publicitaires de vos pubs TikTok

Comme sur Twitter ads et sur Instagram ads, il existe plusieurs formats publicitaires pour réaliser ses publicités TikTok.

Top View

Top View est considéré comme l’un des formats les plus efficaces parmi ceux proposés par la plateforme. Pourquoi ? Car les annonces s’ouvrent dès le lancement de l’application. Elles permettent d’attirer facilement l’attention des utilisateurs et ainsi d’améliorer considérablement la notoriété de sa marque. Elles doivent durer entre cinq et soixante secondes et sont visibles durant 24h. Les internautes peuvent cliquer n’importe où sur la publicité, qui les renvoie vers des liens internes ou externes. Cela peut être utile pour augmenter le trafic vers son site web ou son compte TikTok.

In-feed Native Video

Les publicités In-feed sont des publicités natives intégrées dans le fil d’actualité de l’utilisateur. Il s’agit d’un format non intrusif qui intègre naturellement les contenus générés par les autres internautes. Ces publicités apparaissent lorsque la personne swipe vers le haut pour voir une nouvelle vidéo. Elle doit, elle aussi, durer entre cinq et soixante secondes. Il est possible de rediriger son audience vers une landing page.

Cette fonctionnalité est souvent plébiscitée par les marques qui réalisent leurs premières campagnes publicitaires sur TikTok, car les coûts par mille (CPM) ne sont pas aussi élevés que pour les autres formats. Cela permet de se lancer avec prudence dans les publicités TikTok.

Branded Hashtag Challenge

Les Branded Hashtag Challenges consiste à surfer sur une des dernières tendances du réseau social. Ce sont des challenges sponsorisés accessibles depuis la page Découvrir. Le but est d’inciter l’audience à promouvoir un hashtag. Les utilisateurs peuvent alors reprendre le contenu ou répondre à la vidéo, qui sont regroupés sur une page dédiée à ce fameux hashtag. Cela permet à une entreprise de renforcer sa notoriété et d’améliorer son taux d’engagement.

Dans ce cas, la campagne est déployée sur six jours et sur plusieurs marchés différents.

Branded Effects

Avec ce format, les entreprises peuvent personnaliser leurs annonces grâce à des filtres en 2D, en 3D et en réalité augmentée, des effets ou encore des stickers. À noter qu’il est aussi possible de créer ses propres filtres.

Les Branded Effects sont particulièrement utiles pour créer un lien avec son audience cible et l’inviter à jouer avec les effets et à interagir avec une marque. Ils sont dotés de fonctionnalités d’engagement supplémentaires, comme des Call-To-Action (CTA) et des QR code.

Créer une publicité sur TikTok : la démarche à suivre

Lancer des publicités TikTok peut aider à développer sa notoriété, toucher une nouvelle audience et faire découvrir ses produits. Pour y parvenir, il convient toutefois de suivre certaines étapes clés.

Création d'un compte d'annonceur sur TikTok

Sur TikTok, créer un compte d’annonceur ne prend que quelques secondes. Sur la page TikTok For Business, il faut cliquer sur “Commencer maintenant”. Quelques informations sont alors demandées, comme l’e-mail. Dans le cas où l’on aurait déjà un compte sur l’application, il est possible de se connecter directement avec celui-ci. Une fois cela fait, le processus de création de publicité TikTok est plutôt simple.

Mise en place d'une campagne publicitaire

Vient le moment de concevoir sa première campagne publicitaire sur le réseau social. Dans le tableau de bord des publicités TikTok, il suffit de cliquer sur l’onglet Campagne, puis sur “Créer”. Il est alors nécessaire de définir son objectif. Plusieurs sont proposés :

Prise en compte, pour atteindre le plus de personnes possible ;

Considération, soit pour accroître son trafic, augmenter le nombre de personnes qui téléchargent son application ou faire grimper le nombre d’utilisateurs qui visionnent sa vidéo ;

Conversion, pour pousser les prospects à passer à l’action.

Il faut alors définir un budget. Sous l’onglet Paramètres, il est possible de choisir un budget quotidien ou global.

Création d'un groupe de publicités

Comme sur Twitter, il est demandé de créer un groupe de publicités TikTok. Concrètement, il s’agit de l’ensemble des annonces qui feront partie d’une campagne publicitaire. Durant cette étape, il faut choisir l’emplacement de la pub, qui peut être TikTok ou une des autres applications proposées détenues par la plateforme (News Feed et Pangle). Il est toutefois possible de laisser l’algorithme du réseau social choisir à quel endroit s’affichera l’annonce.

La seconde étape consiste à définir la cible. Différents critères sont proposés :

La démographie, c’est-à-dire le genre, l’emplacement géographique, l’âge ou encore la langue parlée ;

Les centres d’intérêt ;

Le comportement ;

Les paramètres de l’appareil utilisé, comme le système d’exploitation.

Ensuite, il faut indiquer les détails de l’annonce. Cela comprend les éléments suivants :

Le type de promotion, comprenant l’objectif principal de la publicité TikTok ;

Image de profil, qui sera visible par les utilisateurs. Elle doit avoir un ratio 1:1 et ne doit pas dépasser 50 Ko ;

Le nom d’affichage, c’est-à-dire celui de son entreprise ;

La catégorie de son annonce ;

Les mots-clés, pour que la publicité soit vue par la bonne audience. Il est possible d’en ajouter jusqu’à vingt ;

Télécharger la vidéo, pour que les internautes puissent la conserver.

Il faut spécifier si l’on opte pour le budget journalier ou global et le montant de celui-ci. La durée de l’annonce doit, elle aussi, être renseignée, tout comme les plages horaires que l’on préfère. Il est aussi possible de choisir l’exécution en continu.

Définition des options de diffusion

Il est nécessaire de préciser la vitesse à laquelle on souhaite dépenser la somme allouée. Deux options sont disponibles :

La diffusion standard , grâce à laquelle le budget sera répartie de façon uniforme sur toute la durée de la campagne publicitaire ;

, grâce à laquelle le budget sera répartie de façon uniforme sur toute la durée de la campagne publicitaire ; La diffusion maximisée, qui consiste à dépenser le plus rapidement possible la somme établie sur une certaine période.

Choix de l'objectif d'optimisation

Comme sur chaque réseau social, les campagnes sont optimisées en fonction d'objectifs précis. De son côté, TikTok en propose trois, à commencer par les conversions. Les publicités avec cet objectif cible les utilisateurs qui sont les plus susceptibles de passer à l’action, soit en achetant les produits de la marque, soit en effectuant des recherches complémentaires sur celle-ci.

Le second est les clics, visant à faire cliquer le plus de personnes possible sur une publicité ou un CTA. Le dernier est les impressions, afin qu’elle soit visionnée par un maximum d’individus.

Conception de l'annonce

Concevoir le visuel de son annonce ne demande pas de connaissances techniques ou beaucoup de temps. L’outil appelé “Kit de création” fournit des modèles d’images et de vidéos à utiliser pour personnaliser ses propres publications. Il est livré avec plus de 300 musiques de fonds gratuites. Il suffit alors de télécharger son média, rédiger son texte et ajouter un CTA.

Les publicités TikTok peuvent être utiles pour développer votre notoriété, augmenter vos leads et booster vos ventes. L’enjeu est de créer des publicités qui séduiront votre cible et qui la pousseront à passer à l’action. Pour y parvenir, il est toujours possible d’obtenir les conseils d’une agence webmarketing.

