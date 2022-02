Face à la concurrence importante présente en ligne, il n’est pas toujours évident de se démarquer. Cela nécessite une bonne stratégie de référencement naturel (SEO) mais aussi de référencement payant (SEA), notamment grâce à Google Ads, anciennement appelé Adwords. Cette plateforme offre la possibilité d’afficher des annonces sur le moteur de recherche, le réseau display, YouTube, Shopping, Maps et Play. Mais qu’est-ce qu’exactement Google Ads ? Comment utiliser cette régie publicitaire ? De quelle façon peut-elle aider à atteindre ses objectifs de conversion, de génération de leAds et de notoriété ? Nous répondons à ces questions.

Publicité Google Ads : définition et utilisation

Pour utiliser convenablement Google Ads, il faut avant tout revenir sur son fonctionnement, ses fonctionnalités et ses intérêts.

Google Ads : qu'est-ce que c'est ?

Google Ads est un système de référencement payant. Il permet de diffuser sa campagne depuis les emplacements publicitaires de Google. Il offre la possibilité de promouvoir des produits, des services ou encore une offre sous différents formats : annonce textuelle, annonce responsive, annonce Discover, annonce Bumper, annonce display… De nombreuses autres sont proposées. Pour connaître toutes leurs spécificités, il est préférable de télécharger notre guide Google Ads.

Ces annonces apparaissent lorsque les internautes effectuent une requête avec des mots-clés, des termes ou des expressions en lien avec son entreprise.

Comment ça marche ?

La régie publicitaire de Google fonctionne au Coût par Clic (CPC). Lors de l’élaboration de leur campagne, les annonceurs doivent indiquer le montant maximum pour lequel ils sont prêts à payer pour les mots-clés ou les termes visés. Ils peuvent le définir manuellement ou automatiquement en définissant un budget quotidien moyen cible. Le système Google Ads ajuste alors le prix lui-même afin d’obtenir le plus de clic possible avec ce budget.

Les mots-clés choisis, qui doivent correspondre à ce que les utilisateurs sont les plus susceptibles de taper lors de leur recherche en ligne, sont ensuite mis aux enchères. Ces dernières se basent sur la somme que chaque annonceur est prêt à investir pour que l’internaute clique sur son annonce et sur le Quality Score, l’indicateur Google qui analyse la qualité des annonces, les mots-clés et les landing pages.

Google définit ensuite l’emplacement des publicités selon le CPC spécifié par chaque entreprise qui a misé sur le mot-clé. Celle-ci paie alors un coût fixe pour chaque clic effectué sur son annonce.

Quel est l'intérêt d'utiliser Google Ads ?

Contrairement au SEO qui nécessite une stratégie longue, le SEA offre une mesurabilité rapide. En ce sens, la régie publicitaire de Google permet de répondre assez vite à plusieurs enjeux, notamment l’accroissement de la notoriété. Elle est un outil puissant qui permet de gagner rapidement en visibilité et d’augmenter le trafic vers son site web. Pour cela, il faut s’assurer de choisir les mots-clés les plus utilisés par les internautes lors de leurs recherches.

Google Ads est également un allié de taille pour toute entreprise qui souhaite augmenter son taux de conversion, c’est-à-dire le nombre de transactions réalisées par rapport au nombre total de visiteurs. Pour augmenter ses ventes et générer plus de chiffres d’affaires en ligne, il convient d’acheter des mots-clés exacts. Bien que cela offre moins de visibilité, cela permet de toucher un cœur de cible précis.

Pour les TPE/PME, le lancement d’une campagne Google Ads est utile pour se créer une présence transmédia en augmentant sa visibilité grâce à internet. Ici, les internautes vont principalement taper le nom de la marque. L’objectif est donc de se positionner sur son nom et sur les mots-clés de ses produits afin d’être visible en quelques clics.

Focus sur les campagnes Google Ads

Sur Google Ads, les annonceurs doivent avant tout choisir un type de campagne en fonction de leurs objectifs marketing, de leur stratégie et du temps qu’ils souhaitent y consacrer :

les campagnes sur le réseau de recherche , à savoir les sites sur lesquels les internautes effectuent des recherches (moteur de recherche, Shopping, Maps…). Elles prennent la forme d’annonces textuelles et permettent de toucher les utilisateurs qui effectuent une requête en lien avec son activité. Elles sont utiles pour augmenter ses ventes, accroître son nombre de prospects et son trafic ;

, à savoir les sites sur lesquels les internautes effectuent des recherches (moteur de recherche, Shopping, Maps…). Elles prennent la forme d’annonces textuelles et permettent de toucher les utilisateurs qui effectuent une requête en lien avec son activité. Elles sont utiles pour augmenter ses ventes, accroître son nombre de prospects et son trafic ; les campagnes sur le réseau display . Ce sont des annonces visuelles qui viennent toucher une audience parcourant des sites web ou des applications Google comme YouTube. Elles sont efficaces pour cibler les internautes au-delà des simples recherches qu’ils effectuent en ligne. Elles permettent aussi de se faire connaître grâce à des contenus visuellement engageants et d’augmenter ses ventes ;

. Ce sont des annonces visuelles qui viennent toucher une audience parcourant des sites web ou des applications Google comme YouTube. Elles sont efficaces pour cibler les internautes au-delà des simples recherches qu’ils effectuent en ligne. Elles permettent aussi de se faire connaître grâce à des contenus visuellement engageants et d’augmenter ses ventes ; les campagnes vidéo, qui prennent la forme d’annonces diffusées sur YouTube et d’autres sites web appartenant à Google. Elles sont essentielles pour renforcer la notoriété de son entreprise, mais également pour accroître son taux de conversion en incitant les utilisateurs à effectuer des achats sur sa plateforme ou son site web.

Il est aussi possible d’opter pour les campagnes dans Shopping, qui seront des fiches produit sur Google, dans Discovery, pour diffuser ses annonces dans les flux en ligne ou encore Application, pour promouvoir son application de façon omnicanale.

Comment l'utiliser ?

Avant tout, il est important de bien configurer son compte Google Ads. Celui-ci est la base de toute campagne. Pour cette raison, il est primordial de régler correctement chaque paramètre et d’entrer toutes les informations nécessaires. Au moment de la création d’un compte sont posées des questions qui permettent de le paramétrer correctement.

En amont de la mise en place de sa première campagne publicitaire, il convient d’avoir bien défini ses objectifs marketing (génération de leAds ou de trafic, accroissement de la notoriété…) et d’avoir déterminé sa cible (profil, motivations…). Dans un second temps, il faut réaliser une liste de mots-clés en lien avec son entreprise et son secteur d’activité. Il faut imaginer les termes qu’utiliserait un internaute et se baser sur le volume de recherche, la concurrence et la pertinence de ses mots-clés.

Google Ads requiert ensuite de définir le budget journalier de sa campagne, et de choisir la zone géographique et le réseau web sur lequel la société souhaite diffuser ses annonces, et de renseigner les mots-clés sur lesquels elle veut se positionner. Il faut alors la rédiger en entrant une description, des titres, une landing page… Il est toujours possible de faire appel à une agence webmarketing pour faciliter le processus.

Comme pour chaque campagne publicitaire, il est important d’en suivre les retombées. Google Ads offre la possibilité de connaître certains éléments, comme la fréquence de diffusion et le nombre de clics enregistrés pour chaque annonce. L’objectif est d’améliorer continuellement son ciblage et son choix de mots-clés pour parvenir à atteindre de plus en plus rapidement et justement sa cible.

La régie publicitaire de Google est donc un outil redoutable pour toute campagne webmarketing. Elle permet de répondre à différents enjeux, que l’on soit une grande ou une petite entreprise.

