À ses débuts, le crowdfunding, un des services les plus populaires de la Fintech, trouve son origine auprès des artistes musicaux. Les jeunes talents cherchent à exister médiatiquement et à s’affranchir des règles dictées par les majors. Le financement participatif va permettre à l'artiste de récolter les fonds nécessaires à la réalisation d’un clip ou à l’enregistrement en studio grâce à une communauté engagée autour de son projet en échange de contreparties. Les utilisateurs sont des contributeurs ou des donateurs. On ne parle pas encore d’investisseurs.

Mais lorsqu’en 2020 les services de streaming s’imposent, la donne change. Les plateformes telles que Spotify, Apple Music, Deezer raflent la mise. Elles représentent à elles seules 83% des recettes totales générées par l’industrie musicale selon le rapport de la Recording Industry Association of America. Avec cette nouvelle révolution, les comportements évoluent. Ainsi, aujourd’hui, plutôt que de donner 5, 10, 15 ou 20€ à travers une plateforme de crowdfunding, pour manifester son soutien, les fans préfèrent souvent l’écouter sur une plateforme de streaming.

Dans la même catégorie Confinement en Chine : l’électronique mondiale sous pression

Si l’accès aux œuvres est facilité, les recettes générées pour l’artiste sont extrêmement maigres : 90 % reçoivent moins de 1 000 euros par an, même si leurs titres sont streamés jusqu’à 100 000 fois, selon la campagne Pay Performers. En réalité, seuls 1 % des artistes perçoivent un smic grâce aux streams.

Comment permettre un plus juste partage de la valeur pour les talents comme pour les communautés de fans associées, tout en permettant à de nouveaux talents d'émerger ? C’est le défi qu’a souhaité relever la start-up Trendex.

La start-up propose aux fans d’investir dès 1€ sur des talents connus ou prometteurs dans une logique de “play to earn”. Chaque célébrité sur la plateforme se lance avec 100 000 parts. Le prix de la part évolue en fonction de la performance réelle des talents, dans la vraie vie. Toutes les personnalités présentes sur la plateforme sont elles-mêmes largement rétribuées, puisqu’elles touchent jusqu’à 80% des ventes générées sur lors de l’émission des 100 000 parts. Un concept dans l’ère du temps, issu des crypto-monnaies, qui va bien au-delà des plateformes de financement participatif telles que Patreon ou My Major Company dans le modèle de redistribution. Les utilisateurs sont à la fois des fans et des investisseurs. Ils manifestent leur soutien avec la possibilité d’un réel retour d'ascenseur ; un réel retour sur investissement.

Par exemple, lorsque le footballeur Andy Delort donne la victoire à l’OGC Nice contre le PSG en Mars 2022, sa cote a doublé sur Trendex. Les performances de certaines célébrités atteignent déjà des sommets jusqu’à +1 300% pour certaines personnalités.

Soutenus par des communautés engagées, des centaines de milliers de talents changent la face du monde. Trendex réunit pour la première fois, les fans, les talents et les investisseurs au sein d’une même plateforme pour permettre aux talents d’être soutenus et à chacun d’en retirer un bénéfice sur le long terme. La start-up ne se cantonne pas à la musique et s’étend à d’autres industries : sport, divertissement...

En vous rendant sur https://app.trendex.vip vous pourrez découvrir les dernières pépites ou miser sur des valeurs sûres, accéder à des privilèges exclusifs (ticket d'or, une journée en studio...), échanger tes talents avec d'autres utilisateurs et percevoir de 5 à 25% de rendement annuel selon la performance réel des talents qui composent votre portefeuille.

Plus de fonctionnalités à découvrir sur CoinTribune.

Le bon plan de la rédaction.

À l’occasion de son nouveau titre “La Meilleure” Wejdene annonce sa collaboration avec Trendex Samedi 16 Avril. Symbole de la nouvelle génération d'artistes 3.0 la jeune artiste Wejdene est une chanteuse RnB qui s’est fait connaître à travers les réseaux sociaux notamment pour son titre “Anissa” qui cartonne sur Tik Tok et qui franchit les 25 Millions de vues YouTubes. Elle rejoindra Samedi 16 Avril la plateforme aux côtés de Kanoé, Koba LaD, Yanns… et bien d’autres. Premières parts à 1€.

Pour vous pré-inscrire, obtenir les premières parts à 1€ et ne rien manquer de ce lancement c’est par ici : https://trendex.webflow.io/

Site officiel : https://app.trendex.vip