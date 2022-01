C'est officiel : Spaag rachète Germinal et sa plateforme de formation l’Antichambre. Avec un positionnement assez proche, notamment dans le domaine de la formation en marketing digital, les deux jeunes entreprises ne font désormais plus qu'une.

Spaag rachète Germinal pour répondre aux nouvelles problématiques de croissance des entreprises

Avec ce rapprochement, Spaag et sa maison-mère Sparkling Partners, vont pouvoir offrir « un accompagnement global des entreprises au service de leur croissance : des entrepreneurs et TPE avec l’Antichambre, jusqu’aux grands groupes ou ETI français grâce à son cabinet de growth hacking ». Un rachat naturel selon le communiqué de presse de Spaag. Germinal, un incubateur en ligne créé par Grégoire Gambatto (que nous avions reçu sur Culture Numérique), Paco Villetard et Benjamin Gabay en 2018, est reconnue pour son expertise en growth hacking et « sa méthodologie efficace ».

Depuis ses débuts, Germinal a évolué. L'entreprise a notamment développé sa propre plateforme de formation baptisée l’Antichambre. Les équipes de Germinal animent également une communauté de plusieurs centaines d’entrepreneurs et contribuent à leur croissance. Pour Claire Jenvrin, la nouvelle CEO de Germinal, ce rapprochement est une très bonne nouvelle. Elle estime que ce rachat devrait « permettre, grâce à nos propositions de valeurs complémentaires, de répondre à tous les besoins des entreprises en termes de croissance ».

Germinal : un allié de choix dans le growth hacking ?

L'idée est simple, avec leur force de frappe commune, Spaag et Germinal veulent que lorsqu'une souhaite grandir, elle fasse appel à eux. Claire Jenvrin ajoute que « Spaag et Germinal sont deux entreprises guidées par les mêmes valeurs et les mêmes ambitions ». Alors oui, cette collaboration s’annonce très prometteuse. Spaag, une société connue et reconnue pour son accompagnement en marketing digital et son positionnement d’équipe marketing externalisée, a vu en Germinal en allié de choix pour accompagner les entreprises dans leur croissance.

Le métier de growth hacker est encore trop méconnu du grand public. Quand Grégoire Gambatto était au micro de Culture Numérique, il avait déclaré qu'un growth hacker est « avant tout une personne qui va générer de la croissance de façon non-conventionnelle et dont l'objectif principal sera de générer des ventes et des leads de façon directe ». Ensemble, les deux jeunes pousses françaises continueront de véhiculer des valeurs communes, dans l'objectif de devenir leader dans le secteur du marketing digital, au service de la croissance des entreprises.