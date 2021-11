Le 24 novembre 2021, Cegid, le spécialiste des solutions de gestion cloud pour les professionnels de la finance, des ressources humaines, de l’expertise comptable et du retail, a dévoilé une grande nouveauté destinée aux jeunes entrepreneurs. D’une part, le lancement d’un programme d’incubation appelé Cegid Data Lab. D’autre part, le recrutement d’une dizaine de startups early-stage autour de la data, qui seront soutenues dans le cadre de ce programme dès janvier 2022 à STATION F, un établissement parisien réservé aux startups.

Depuis sa création en 1983, l’entreprise s’entoure de jeunes entreprises pour enrichir ses offres avec des briques fonctionnelles ou technologiques issues de startups, à travers des partenariats ou des rachats. Elle se rapproche régulièrement des jeunes pousses pour les accompagner dans le monde entrepreneurial grâce à son initiative Cegid Solidaire. En parallèle, et toujours avec le regard porté vers l’avenir, Cegid accompagne ses 350 000 clients dans la transformation digitale de leurs métiers.

Cegid Data Lab, une opportunité de développement unique pour les startups early-stage

Pour continuer sur cette lancée, la société lance Cegid Data Lab, un nouveau programme d’accompagnement et de mentoring destiné à ouvrir le champ des possibles aux startups early-stage. Cette initiative s’adresse aussi bien aux jeunes entreprises françaises qu’internationales. Les sélectionnées pourront accéder aux ressources mises à disposition par Cegid et STATION F. Ces ressources seront une aide précieuse dans l’accélération de leur activité et le développement de leur projet.

« Nous sommes ravis d'accueillir le programme Cegid Data Lab à STATION F, qui se positionne sur des sujets clés tels que la data et l’UI/UX. Les jeunes entrepreneurs ont besoin d’être soutenus et mentorés par des leaders de la French Tech tels que Cegid, qui pourra leur apporter sa grande expertise sur ces sujets. A STATION F, le partage de connaissances et l’accompagnement des startups est l’une de nos préoccupations majeures », explique Roxanne Varza, Directrice de STATION F.

Chaque société retenue aura la chance de bénéficier :

d’un programme de mentoring personnalisé et d’un accompagnement en fonction de son secteur et de ses besoins ;

de masterclass inédites présentées par des experts de domaines variés : data, design, User Interface & Experience, sales, marketing, pricing, gestion des finances/comptabilité… ;

d’un accès à son UX/UI Lab pour tester leurs solutions ;

de partenariats et expérimentations avec les clients et solutions de Cegid ;

d’un hébergement gratuit dans le Cegid Data Lab à STATION F, le plus grand campus de startups au monde, durant toute la durée du programme.

Savoir faire parler la data

La data étant au cœur du bon développement des entreprises, le programme Cegid Data Lab se concentre stratégiquement sur la gestion et la visualisation de la donnée. Pour les startups choisies, l’objectif est d’apporter des réponses à un enjeu clé des chefs d’entreprises : savoir faire parler la data. Bien qu’elle représente une véritable mine d’or pour faire des choix éclairés quant à sa stratégie de croissance, il n’est pas toujours évident d’exploiter son potentiel.

Pour cette raison, Cegid apportera à ces jeunes sociétés son savoir-faire pour les aider à répondre à différents enjeux :

un enjeu de lisibilité, afin d’optimiser la lecture, la compréhension et la restitution des données ;

un enjeu de robotisation des traitements, pour utiliser les nombreux réservoirs de données et les technologies les plus récentes de machine learning pour automatiquement enrichir, donner de la cohérence et de la comparabilité aux données brutes ;

un enjeu de prédictibilité, en personnalisant et en adaptant les programmes d’Intelligence Artificielle pour ajuster plus finement les prédictions des modèles mis en place.

« Nous sommes ravis et avons hâte de pouvoir accompagner des startups early stage dans leur développement en leur apportant l’expérience et l’expertise de Cegid. Nous encourageons ainsi toutes les jeunes startups du secteur de la data à postuler et venir co-construire leur futur avec nous ! », déclare Pascal Houillon, CEO de Cegid. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 15 décembre pour déposer leur dossier de candidature sur le site, à condition qu’elles répondent aux critères d’éligibilité.