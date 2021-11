Au quotidien, nombreux sont les collaborateurs à communiquer via des applications de messagerie comme Slack, Teams etc. Même si ces applications facilitent la communication, elles déshumanisent parfois les conversations, car il n'est pas toujours simple de comprendre les émotions/intentions. Pour les équipes qui travaillent toujours en remote, il est parfois encore plus difficile de communiquer !

Afin de renforcer les liens d'équipe, Brett Hellman et son équipe ont créé Matter. Matter est une application Slack entièrement gratuite qui comprend un nombre illimité de membres et de feedbacks. Parmi les fonctionnalités de l'outil on peut citer le "Feedback Friday", le "feedback continu" ou encore les Kudos.

Un outil engageant qui facilite les feedbacks

Dans le détail, découvrons à quoi correspond chacun fonctionnalité. Le Feedback Friday ou le feedback du vendredi permet de définir chaque semaine, un jour durant lequel les équipes sont encouragées à faire des feedbacks et offrir des Kudos, directement dans Slack. Des rappels automatiques peuvent être programmés, afin que tout le monde y participe. À la fin de chaque session, un récapitulatif est fait pour voir les participants, les personnes ayant reçu des feedbacks...

Feedback Survey permet de recueillir des commentaires et mettre les équipes à niveau. Tout le monde peut ainsi faire des retours de manière proactive et constructive. Votre équipe dispose de moyens de recueillir et de donner du feedback de manière proactive. Les feedbacks continus permettent à chacun de participer à des enquêtes pour se développer !

Les kudos sont des récompenses personnalisées sous forme de templates, qui permettent de récompenser des personnes ou une équipe !

Matter est un outil freemium. L'abonnement gratuit permet de profiter de quasiment toutes les fonctionnalités de l'outil. L'abonnement payant à 4 dollars par mois et par membre, offre en plus un support disponible 24h/24 et un filtre de l'onglet feedback.