À l’ère du digital, l’e-mail marketing est utilisé par les entreprises pour communiquer en masse auprès de leur audience. Il permet de promouvoir un produit ou un service en quelques clics et de s’adresser efficacement à un public ciblé. Or, la dernière mise à jour d’exploitation d’Apple pourrait bien mettre ce moyen de communication à mal.

Sorti le 20 septembre, iOS 15 modifie fortement les dispositifs de protection de la vie privée des utilisateurs. Pour vous aider à comprendre l’impact de cette mise à jour sur l’avenir de l’e-mail marketing, Relatia, le spécialiste français du marketing relationnel et des solutions E-CRM, vous donne rendez-vous lors d’un webinar organisé le 4 novembre à 10h.

Des solutions pour limiter l’impact d’iOS 15

iOS 15 comporte une nouvelle fonctionnalité appelée Apple Mail Privacy Protection. Les expéditeurs ne peuvent plus utiliser les pixels invisibles, qui servent à collecter les données d’un utilisateur lorsqu’il ouvre un mail, comme son adresse IP et sa localisation par exemple. Ce sont des données sur lesquelles s’appuient les annonceurs et les professionnels du marketing pour diffuser des publicités ciblées à leur audience. Elles servent également à connaître le moment d’ouverture d’un e-mail.

Cette mise à jour implique de nombreux changements pour les marketeurs, par exemple les processus d’automatisation marketing par e-mail. Nombreux d’entre eux reposent sur des décisions basées sur l’ouverture ou non d'un courriel, dont l’optimisation de l’heure d’envoi sur des plateformes comme MailChimp. Lors de ce webinar, les experts de Relatia vous expliqueront les autres conséquences d’iOS 15 sur votre stratégie d’emailing.

L’impossibilité de contourner l’Apple Mail Privacy Protection ne sonne pas nécessairement la fin de l’e-mail marketing. Néanmoins, il requiert une adaptation méthodique de votre stratégie habituelle. En effet, vous allez devoir vérifier toutes les données qui ne seront plus à votre portée, comme le taux d’ouverture. Vous pourrez toujours exploiter d’autres indicateurs marketing. De nombreuses astuces seront évoquées lors du webinar afin que vous conserviez une stratégie d'emailing efficace.

Une fois les solutions trouvées, il faut les mettre en place. Durant l'événement, les experts de Relatia vous dévoileront des plans d’action détaillés qui pourront être établis en fonction de votre activité, que vous soyez annonceur ou partenaire publicitaire.

Voici le programme du webinar du 4 novembre 2021 organisé par Relatia :

Chiffres clés de l’e-mail marketing

Comprendre l’impact d’iOS 15 sur le marketing relationnel

Solutions pour limiter l’impact de cette mise à jour sur votre stratégie

Identifier les implications d’Apple Mail Privacy sur votre stratégie e-mail

Notre plan d'action en 5 étapes

Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour s’assurer de ne pas manquer les précieux conseils délivrés par les experts de Relatia. Si vous ne pouvez pas assister à l’événement, il est toujours possible de télécharger le livre blanc !