C'est sûrement la régie publicitaire la plus diversifiée du monde, et pourtant nous sommes nombreux encore à cloisonner Google aux annonces Adwords. Alors oui, il est vrai que les résultats de recherche sponsorisés représentent une énorme part de son chiffre d'affaires, mais Google Ads, c'est également des produits publicitaires connus : YouTube, Maps, Play ou encore une multitude de bannières publicitaires que vous côtoyez lors de vos sessions web.

Guide Google Ads datant d'octobre 2021 :

Guide Google Ads : quelles campagnes et quelles annonces ?

Ce guide Google Ads a pour objectif de permettre aux marketeurs d'avoir une vue d'ensemble des emplacements et des formats disponibles à travers la régie publicitaire. Il permet également aux professionnels et à toutes les parties prenantes d'une campagne (responsable marketing, chargé de com', créatifs…) d'avoir un niveau de connaissance opérationnel équivalent et de respecter les spécificités des annonces.

Voici l'ensemble des emplacements que vous pourrez découvrir dans le guide :

- Adwords : la première source de revenue de Google (et indirectement d'Alphabet),

- Shopping : l'onglet spécifique à l'achat en ligne depuis Google Search,

- YouTube : le réseau social acquis par Google en 2006,

- Maps : la solution de cartographie et de navigation,

- Display : le réseau de publicité en ligne de Google avec 2 millions de sites partenaires (cf. Adsense),

- Play : la bibliothèque d'applications Android.

Guide Google Adwords : objectifs et formats publicitaires

Les professionnels qui suivent l'actualité publicitaire de Google chercheront le format "Discovery" que la régie a officiellement ouvert à l'ensemble des annonceurs en mai 2020. Au sein de Shine Media, les formats Discovery se retrouvent finalement au sein des emplacements historiques comme Google Search et YouTube et vient donc les compléter.

Objectif : Trafic sur un site web en vue de générer des conversions

Placement publicitaire : Résultats de recherche

Formats publicitaires :

- Annonce textuelle,

- Annonce responsive,

- Annonce Discover.

Google Shopping : objectifs et formats publicitaires

Objectif : Achat d'un produit sur un site web

Placements publicitaires :

- Résultats de recherche,

- Onglet Shopping (Google Search),

- Onglet Images (Google Search).

Format publicitaire : Annonce Shopping

YouTube : objectifs et formats publicitaires

Objectifs : Vues et/ou trafic web.

Placements publicitaires :

- Vidéo : pré-roll, mid-stream,

- Suggestions de vidéo.

Format publicitaire :

- Instream désactivable,

- Instream non-désactivable,

- Annonce Bumper,

- Annonce Discovery.

Google Maps : objectifs et formats publicitaires

Objectifs : Trafic web, Itinéraire GPS et appels téléphoniques.

Placements publicitaires :

- Résultats de recherche (Google Search),

- Google Maps.

Format publicitaire : Annonce Maps

Google Display : objectifs et formats publicitaires

Objectifs : Trafic sur un site web en vue de générer des conversions.

Placements publicitaires : Sites web partenaires.

Format publicitaire : Annonce display.

Google Play : objectifs et formats publicitaires

Objectifs : Téléchargements d'applications Android / iOS.

Placements publicitaires :

- Résultats de recherche (Google Search),

- Résultats et suggestions d'apps (Google Play).

Format publicitaire : Annonce Google Play.

Téléchargez gratuitement le guide Google Ads 2021 pour avoir de côté les emplacements et les formats publicitaires au complet, ainsi que les règles à respecter pour que vos annonces soient éligibles :