Nous pouvons nous accorder sur le fait que la retransmission de la Formule 1 à la télévision n’a rien à voir avec ce qu’elle était il y a 30 ans. Aujourd'hui, les courses sont couvertes de manière beaucoup plus riche et intéressante, notamment depuis que la F1 a lancé F1 Insights en 2018, apportant des analyses de données en direct sur les écrans. Ainsi, depuis un téléphone et n’importe où dans le monde, les fans peuvent accéder aux scores de performance des voitures en temps réel et profiter des milliers de données diffusées en continu à propos de chaque voiture pendant toute la course. Cela permet au spectateur de bien mieux comprendre où se situe sa voiture préférée et de comprendre ses performances tout au long de la course.

C'est exactement ce type d'informations en temps réel dont les entreprises ont besoin pour comprendre leurs propres performances pour pouvoir prendre des décisions rapidement et suivre l'évolution du marché. Pendant la pandémie, nous avons appris qu’agir rapidement est important, que vous soyez une entreprise spécialisée dans le numérique ou une organisation plus traditionnelle. Alors que toutes les entreprises étaient confrontées à des mesures de distanciation sociale, celles qui ont survécu à la crise sanitaire sont celles qui ont adopté de nouvelles façons de fonctionner, et elles se sont adaptées rapidement notamment grâce à la technologie et le cloud.

Certains ont avancé plus vite que d'autres et certaines entreprises pensent que les freins à leur croissance sont dus à leur taille et leur culture.

Nous devons déconstruire ce mythe. La vitesse n'est pas prédéterminée par la culture d’entreprise. La vitesse est un choix que toute organisation peut faire si elle est prête à s’appuyer sur le cloud. Comme l'indique une étude d’Accenture : « le cloud est bien plus qu'une infrastructure évolutive : c'est un catalyseur pour l'innovation, la transformation et la croissance des entreprises. »

Libérer les idées et expérimenter

Ainsi, de nombreuses organisations cherchent des moyens de changer leur culture pour être plus rapides, en créant un environnement qui valorise l'urgence. Pour cela, les collaborateurs sont activement encouragés à expérimenter et en sont récompensés. Il ne faut cependant pas s’attendre à ce que la rapidité soit soudainement au rendez-vous : les entreprises doivent devenir plus robustes et apprendre à innover à un rythme soutenu, de manière continue.

C’est ce que nous appelons la culture « Day 1 » : aborder chaque action avec un esprit entrepreneurial qui caractérise le premier jour d’une organisation. Pour ce faire, il faut donner de l'autonomie aux équipes, dans la mesure où elles agissent comme les garantes de la culture.

Plus les collaborateurs sont encouragés à prendre des décisions judicieuses – quel que soit leur poste - mieux l’entreprise et ses clients se porteront. Pour aller dans ce sens, les entreprises peuvent fonctionner sur la base de trois grandes idées. La première est d'être totalement tourné vers les clients. La deuxième est la recherche constante d’innovation et de nouvelles façons de résoudre les problèmes pour les clients. Enfin, la troisième est de s'obstiner à maintenir une vision sur le long terme, tout en faisant preuve de souplesse.

Pour paraphraser Jeff Bezos, « dans une hiérarchie d'entreprise traditionnelle, lorsqu’un jeune cadre a une nouvelle idée, il doit convaincre son patron, le patron de son patron, le patron du patron de son patron et ainsi de suite. Le moindre 'non' dans cette chaîne peut tuer toute l'idée. » Les systèmes et les processus qui permettent d’identifier, de valider et d’approuver les nouvelles idées au sein de l'entreprise sont essentielles pour mieux explorer chaque idée et favoriser l'expérimentation. Il est crucial que les personnes les plus proches des clients puissent facilement soumettre leurs idées à un examen rapide. En effet, nous remarquons que s’il est difficile de mettre en œuvre un changement, les collaborateurs penseront que cela ne vaut pas la peine d’en parler. Au contraire, si l’on récompense les équipes qui suggèrent une solution et que l’on simplifie le processus pour les mettre en place, cela favorise l’émergence de grandes idées régulièrement.

Penser grand et agir petit

Penser grand est la marque de fabrique de l'innovation. Mais si nous cherchons à aller vite et à expérimenter davantage, nous devons aussi chercher à réduire les risques du processus. Cela signifie qu'il faut reconnaître que les innovations les plus puissantes sont souvent simples. Appliqué à grande échelle, un coût ou un gain de temps apparemment insignifiant peut générer d'énormes avantages pour les entreprises et leurs clients. Penser grand c’est aussi comprendre que les grandes idées commencent par de très petites expériences réversibles. Par exemple, nous recherchons des « portes à double sens » : si une expérience échoue, nous pouvons revenir sur notre décision plutôt que de nous engager vers une décision qui peut être coûteuse et difficile à défaire. De cette façon, on apprend rapidement en réduisant les risques.

La startup Pomelo Fashion, qui connaît une croissance rapide, est un excellent exemple de pensée innovante face aux technologies traditionnelles. Ce vendeur de vêtements d'Asie du Sud-Est a compris le potentiel de l'apprentissage automatique (ou Machine Learning), et a donc décidé de s'éloigner d'un algorithme vieux de plusieurs années qui ne présentait pas ses produits de manière assez intelligente. La marque a alors créé des expériences client dans le but d’améliorer la visibilité sur les nouveaux articles pour offrir des recommandations d'achat personnalisées en temps réel. Grâce à cette technologie, Pomelo Fashion a généré 60 % de clics sur les produits de sa boutique en ligne grâce à ses nouvelles recommandations personnalisées - entraînant une augmentation de 15 % du chiffre d'affaires.

Pour conclure et revenir sur l’analogie avec la Formule 1, les entreprises ne sont pas obligées de miser sur l'innovation, mais elles ne doivent pas laisser les idées reçues les freiner. En responsabilisant activement les équipes, en ouvrant la voie au « oui » et en favorisant l’expérimentation, les entreprises peuvent renforcer leur capacité à promouvoir des décisions rapides, dans l’optique de fonctionner à la vitesse de la F1.