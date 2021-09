Pour présenter un produit, un service il est commun de réaliser des présentations avec des maquettes. La création de ces dernières peut être technique pour leur donner un aspect professionnel et surtout attrayant. De plus en plus de personnes utilisent les effets 3D pour obtenir des résultats concrets.

3D Transformer est un outil en ligne permettant de faire pivoter des images en 3D et de les transformer en superbes maquettes 3D.Il inclut un plugin Figma pour transformer n'importe quelle image en une superbe maquette 3D.

Des mockups 3D à portée de main

La prise en main de l'outil est simple. Il suffit de télécharger une image et ensuite de jouer avec les différents axes : X,Y et Z et les degrés. La perspective et le zoom sur l'image peuvent également être modifiés. Une fois les modifications réalisées, il suffit de télécharger l'image au format PNG ou bien de copier l'image dans le presse papier.

Le plugin Figma permet de réaliser la même chose directement dans Figma. 3D Transformer est un outil entièrement gratuit à utiliser sans modération ! Par ailleurs, aucun compétences professionnelles en design ne sont nécessaires.

Dans le même esprit, nous avons déjà présenté Rotato, un outil pour présenter une application en vidéo 3D.