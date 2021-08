Google s’est forgé la place de leader sur le marché des moteurs de recherche. Afin de fêter les 15 ans de Trends, un outil affichant la fréquence à laquelle un terme a été tapé dans le moteur de recherche Google, la firme de Mountain View a décidé de comparer les mots-clés les plus recherchés en juillet 2006 et en juillet 2021.

Voici les tendances de juillet 2006 et juillet 2021 sur Google

Dans son communiqué fêtant les 15 ans de Google Trends, l’entreprise américaine raconte, « Bien que les données [de Google Trends] remontent à 2004, elles sont devenues disponibles deux ans plus tard. Cet été, Google Trends a 15 ans, et nous avons donc pensé que ce serait le moment idéal pour revenir sur les tendances d'antan et comparer ce que les gens recherchaient en 2006 et aujourd'hui ». Une infographie a été publiée afin de révéler les tendances de 2006 et de 2021 durant le mois de juillet. L’occasion pour nous de prendre un petit coup de vieux.

Du côté des paroles de musiques, Rihanna et son titre Unfaithful, Sexy Back de Justin Timberlake et Crazy de Gnarls Barkley trônes dans le top 3, contre Fancy Like de Walker Hayes, Traitor ou encore Favorite Crime d’Olivia Rodrigo en juillet 2021. Les acteurs les plus recherchés en 2006 étaient Oprah, Zac Efron ou encore Paris Hilton, contre Olivia Rodrigo, Scarlett Johansson et Florence Pugh en 2021.

Au niveau des séries télévisées, Big Brother, Gossip Girl et Grey’s Anatomy sont les plus recherchées cette année. Il y a 15 ans, c’était Project Runway, Big Borther et Lost qui prenaient la tête du classement. Finissons avec les jeux vidéo. Le mois de juillet 2006 faisait la part belle à Tetris, Sonic, Halo 3, Bejeweled et Battlefield 2, alors que les recherches du mois dernier se sont concentrées sur Sonic, Genshin Impact, Minesweeper (Démineur), GTA 6 et Battlefield 2042.

Outre ces comparaisons, Google a aussi publié un communiqué dévoilant quelques conseils pour utiliser Google Trends, mais aussi un autre relatant les évolutions du service au cours de ses 15 années d’existence.