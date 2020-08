Pour développer sa stratégie de contenu, de nouvelles offres ou tout simplement par simple curiosité, suivre les tendances est indispensable ! Pour cela, la grande majorité des personnes utilisent Google Trends, un outil à part de Google permettant d’obtenir les tendances d’un mot clé, par région, sur une durée précise et d’obtenir des sujets associés.

Trends Everywhere est une extension Chrome gratuite, qui permet lors d’une recherche sur Google de voir une évolution des tendances de recherche d’un mot clé en particulier, sur les 12 derniers mois. Un outil simple et qui répond à un besoin précis ! Parmi les outils similaires, nous avons déjà parlé de Treendly, un outil un peu plus poussé qui permet de suivre des tendances et prédit l’évolution de mots clés, dans les prochains mois, mais également Exploding Topics permettant d’obtenir les futurs sujets tendances.

Un graphique simple pour avoir les tendances directement sur la page de recherche

Par exemple, dans l’exemple ci-dessos, le mot “Zoom” est recherché. En utilisant l’extension, un graphique apparaît montrant les tendances de recherche sur les 12 derniers mois. Trends Everywhere permet ainsi d’avoir en direct, dans les résultats de recherche, les tendances d’un mot clé, sans avoir à faire des allers-retours sur Google Trends.

À l’avenir, des fonctionnalités supplémentaires seront ajoutées à l’extension, ainsi que d’autres régions, une extension sous Firefox ou encore la possibilité de comparer des mots clés. Le “pourquoi” d’un pic de tendance pourra également être expliqué. L’objectif du créateur étant de combiner les recherches des utilisateurs de Google, ainsi que les recherches faites par des concurrents.

Un outil comme Trends Everywhere permet ainsi d’obtenir des informations utiles pour sa stratégie de référencement et ligne éditoriale. En utilisant les mots clés, les plus utilisés et recherchés par les internautes, il est possible d’optimiser sa stratégie éditoriale. C’est également très pratique pour adapter son contenu avec les tendances actuelles ou encore trouver des niches sur lesquels peut de personne se positionnent.