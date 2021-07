Au quotidien, pour illustrer des pages d'un site, un article de blog ou encore publier du contenu sur les réseaux sociaux, il est commun de passer par des banques d'images afin de trouver du contenu libres de droits. Plusieurs banques d'images existent, avec du contenu correspondant aux goûts de chacun.

Aujourd'hui, c'est la plateforme 123RF qui est mise en avant. Cette dernière donne un accès instantané à plus de 170 millions de photos, illustrations et vecteurs de haute qualité. Le site est considéré comme une alternative à Shutterstock. Un site pratique pour les agences, les indépendants, les concepteurs etc. Tout le contenu de 123RF est conçu par des créatifs et provient d'illustrateurs, de photographes et de graphistes du monde entier.

Plus de 170 millions d'assets disponibles

Pour faire une recherche sur la plateforme, il suffit d'utiliser la barre de recherche et de taper des mots clés, ou bien, de faire une recherche par catégorie, utiliser les filtres avancés disponibles ou bien d'importer une image au lieu d'écrire du texte. Les outils de recherche de 123RF sont alimentés par l'intelligence artificielle, pour faire correspondre les requêtes de recherche avec des images basées sur des mots clés, afin de trouver avec précision les images nécessaires en quelques clics.

123RF : une plateforme alimentée par l'IA

Une fois l'image parfaite trouvée, cette dernière peut être retouchée directement via la plateforme, sans avoir à passer par Photoshop. Encore grâce à l'IA, le contenu peut être personnalisé. Parmi les outils d'édition disponibles, on retrouve : la suppression d'un arrière-plan, l'ajout de filtres ou d'effets, la possibilité de redimensionner les images etc.

Enfin, 123RF offre une assistance en ligne 24/7 en cas de problèmes ou de questions !

Côté prix, l'accès à 123RF est payant pour 39 dollars, il est possible de télécharger 100 packs de vecteurs. Pour 78 dollars, 200 packs et pour 117 dollars c'est 300 packs. Dans tous les cas, il est possible de profiter de toutes les fonctionnalités citées ci-dessus !

