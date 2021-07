Digital Shadows vient de publier un nouveau rapport qui fait une nouvelle fois état d'une augmentation du nombre de victimes de ransomwares. Entre le premier trimestre de l'année 2021 et le second, le rapport note une augmentation de 47%. 740 victimes de ransomwares ont été identifiées.

Les ransomwares en forte augmentation au second trimestre de l'année

L'année 2021 sera certainement une année record dans le monde de la cybersécurité. Il y a quelques semaines à peine, une nouvelle "cyberattaque géante" a frappé le monde. Le logiciel VSA de Kaseya a été compromis. Une quarantaine de clients de Kaseya, une société qui édite des logiciels de gestion de réseau informatique pour les entreprises, ont été touchés par un malware. Les clients de ces entreprises ont potentiellement été touchés par le logiciel malveillant.Dans la foulée, les hackers ont réclamé une rançon de 70 millions de dollars.

Le dernier rapport de Digital Shadows fait état de 740 victimes de ransomwares au cours du deuxième trimestre de l'année 2021. L'ensemble de ces entreprises ont vu leurs données publiées sur des forums consultés par des hackers. Le rapport relate les principaux événements qui ont eu lieu au cours de ce deuxième trimestre, notamment l'attaque sur le Colonial Pipeline aux États-Unis. Au mois de mai 2021, le pipeline a dû fermer durant six jours. Cette cyberattaque a provoqué la plus haute hausse des prix du carburant depuis 6 ans et a amputé le stock de barils de la côte Est.

Conti : le groupe de hackers le plus actif selon Digital Shadows

Les chercheurs de Digital Shadows ont découvert d'autres tendances émergentes en matière de ransomwares. Les tactiques de double extorsion se démocratisent et permettent aux hackers d'infliger un maximum de dégâts à leurs victimes. Selon le rapport, les données des entreprises qui évoluent sur le secteur des biens et services industriels sont très répandues sur le Dark Web. D'autres secteurs intéressent particulièrement les hackers : celui de la construction et des matériaux, du commerce de détail, des nouvelles technologies et de la santé.

Selon les chercheurs : "c'est le deuxième trimestre consécutif où nous constatons que le groupe de hackers Conti est le plus actif en termes de victimes. Ces cybercriminels travaillent avec le malware Ryuk, désormais bien connu des autorités compétentes. C'est un logiciel malveillant qui a ciblé de nombreuses organisations dans des secteurs critiques, y compris les services d'urgence". Ce fût par exemple le cas de l'hôpital de Villefranche-sur-Soâne. Pendant plusieurs jours, l'établissement de santé de l'Est de la France a été victime d'une attaque causée par Ryuk, qui a paralysé les sites de Villefranche, Tarare et Trévoux.