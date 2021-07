Discord vous permet maintenant de parler un peu de vous sur votre profil. L'application de messagerie a annoncé la semaine dernière l'ajout de deux nouveautés liées au profil utilisateur : la possibilité d'ajouter une courte bio dans une rubrique « À propos de moi », mais aussi de choisir une bannière personnalisée si vous disposez d'un abonnement à l'offre Nitro de l'application. Notons que ces options de personnalisation ne sont pas accessibles (du moins pas pour l'instant) sur la version mobile de l'application.

Il faut en effet passer par l'application de bureau pour y accéder. La chose se fait alors très simplement en cliquant sur la petite icône de réglages visible à droite de votre photo de profil (en bas à gauche de l'interface), puis en allant dans l'onglet « Profil utilisateur ». Après la mise à jour, lorsque vous relancerez l'application pour la première fois, des petites vignettes vont indiqueront comment profiter de cette nouveauté.

Une fonctionnalité réservée à la version de bureau de Discord

Comme le précise The Verge, les bannières réservées aux abonnés Nitro supportent les formats PNG, JPG et GIF (pour une bannière animée), tandis que les bios devront rester courtes, avec une limitation fixée à 190 caractères seulement (soit moins qu'un tweet). Lorsque quelqu'un cliquera sur votre pseudo dans un serveur, votre profil s'affichera avec votre photo, éventuellement une bannière personnalisée et, au bas de la carte, une brève description. Pour les utilisateurs n'ayant pas d'abonnement Nitro, la bannière s'affiche alors dans une couleur qui correspond à la photo de profil.

Dans l'immédiat, et comme évoqué plus haut, ces nouveautés sont accessibles uniquement aux utilisateurs de la version de bureau de Discord. Sur mobile, il est possible de voir un profil customisé... mais pas d'éditer son profil. Interrogé par The Verge, Discord a toutefois précisé que l'interface mobile le permettrait toutefois « très bientôt ». En parallèle, rappelons que le service a récemment ajouté une autre fonctionnalité : la prise en charge des stickers et d'emojis XXL.