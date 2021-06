Le 15 juin 2021, Appen a publié le son septième rapport annuel Appen State of AI. Un état des lieux global sur l'évolution de l'intelligence artificielle à travers le monde. Le moyen idéal pour décrypter comment ces technologies évoluent et comprendre la place qu'elles occupent dans nos entreprises. La tendance est très claire : les budgets consacrés à l'intelligence artificielle en entreprise augmentent en moyenne de 55% entre 2020 et 2021.

L'Appen State of AI montre que l'IA est présente dans tous les secteurs

On peut lire dans le rapport que : "cette tendance est un signal fort que le secteur continue de croître et que l'intelligence artificielle devient de plus en plus importante pour le succès des entreprises, grandes et petites, dans tous les secteurs". C'est un point intéressant. Alors qu'on pourrait penser que le secteur technologique est le seul à être concerné, la réalité est que tous les secteurs sont impactés par cette tendance. Le rapport précise que les décideurs ne croient plus à l'idée d'une solution miracle mais qu'ils s'orientent vers une utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir le développement des processus internes.

Autre tendance intéressante relevée par Appen : les cadres supérieurs ne sont plus responsables des initiatives liées à l'intelligence artificielle que dans 39% des entreprises interrogées, contre 71% l'année dernière. Cela montre que l'IA se démocratise. Les 501 entreprises interrogées ont été segmentées en fonction de leur budget consacré à l'intelligence artificielle. Il y a par exemple la catégorie des entreprises qui dépensent entre 500 000 et 1 million de dollars, entre 1 et 3 millions de dollars et plus de 3 millions de dollars.

Une corrélation existe entre les dépenses liées à l'IA et le leadership des entreprises

Il est intéressant de lire dans l'appel State of AI que les entreprises qui dépensent le moins dans l'implémentation de telles technologies sont aussi celles qui sont le moins susceptibles de se considérer comme des leaders de leur marché. Il y a évidemment une corrélation entre le budget et la taille de l'entreprise. Sans surprise : les grandes entreprises investissant davantage que les petites. En 2021, 53% des entreprises interrogées déclarent dépenser entre 500 000 et 5 millions de dollars, contre environ 32% en 2020. Globalement, les budgets ont augmenté de 55% pour les dépenses liées à l'intelligence artificielle.

Cela peut sembler énorme, mais c'est la suite logique des prémices de 2020. Aujourd'hui, 75% des dirigeants interrogés déclarent qu'ils pensent que l'IA est essentielle à leur activité. C'est une réalité dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans celui de la science. L'UNESCO a récemment dévoilé un rapport sur la science qui montre que : "l'intelligence artificielle a dominé la production scientifique au cours des dernières années".