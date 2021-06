Le lundi 14 juin 2021, Google a annoncé que Google Workspace, anciennement connu sous le nom de G-Suite, ne serait plus réservé aux professionnels. Désormais, tout le monde peut utiliser la suite d’applications, gratuitement.

Google Workspace pour tout le monde, et avec des nouveautés

Après avoir présenté une flopée de nouveautés pour Google Workspace, la firme de Mountain View les rend désormais disponibles à tous. Pour profiter de toutes les applications, il suffit de disposer d’un compte Google. Les utilisateurs pourront découvrir les nouvelles fonctionnalités qui rendent les plateformes plus complémentaires.

Chat se transforme

Pour profiter des options de Google Workspace, il suffit d’activer Google Chat dans les paramètres Gmail. À partir de là, il sera possible d’envoyer des messages instantanés, remplaçant Hangouts, et de créer des salles de discussion appelées Spaces. Il s’agit d’une sorte d’évolution des Rooms, mais intégrée à Chat. Cette fonctionnalité aura son propre onglet. Le but, indique la firme, est que tout le monde soit plus connecté, notamment en facilitant la collaboration sur des Google Docs communs, ou dans les Spaces, qui arriveront cet été.

Par ailleurs, des canaux ressemblant à ceux trouvables sur Slack feront leur apparition, tout comme davantage de réactions avec les emojis et d’outils de modération. Le fil de discussion est également amélioré et optimisé pour favoriser les conversations, et ce, même lorsqu’un utilisateur est en visioconférence ou en pleine rédaction d’un document sur Google Docs.

Des nouvelles fonctionnalités voient le jour sur Meet

À son tour, Google Meet sera mis à jour et se verra enrichi de fonctionnalités que possèdent Zoom ou Microsoft Teams. Un mode “compagnon” offrira la possibilité de créer ses propres sondages, questions-réponses et discussions lors de visioconférences. Cela améliorera la collaboration entre les utilisateurs.

Conscient que le travail hybride fait désormais partie du quotidien de beaucoup de salariés, il sera possible d’indiquer son emplacement lors d’un événement inscrit dans Agenda. Chacun des participants verra alors qui se joindra à l’appel de chez soi, ou de son bureau.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir encore plus d’outils Google Workspace, il est toujours possible de souscrire à la formule payante “Google Workspace Individual”. Destinée aux auto-entrepreneurs, aux indépendants et aux PMI, elle offre par exemple un service de marketing par mail personnalisé, ainsi que de nombreuses autres options comme les réunions vidéo professionnelles.