Nouveauté chez Google. À la surprise générale, le géant de Moutain View a remis de l’ordre dans ses outils professionnels au travers d’un rebranding complet, mais pas seulement. Ainsi, la célèbre G Suite a le droit à un nouveau nom qui laisse mieux transparaître son usage : Google Workspace.

G Suite est mort, vive Google Workspace !

Introduite en 2016 et après seulement quatre ans d’existence, la G Suite fait place à Google Workspace. Une manière claire pour le géant de Mountain View de marquer l’évolution de sa suite d’outils et de logiciels de productivité à destination des professionnels. Sur son site, il explique : «La suite d’outils G Suite est de plus en plus intégrée dans nos outils de communication et de collaboration, nous avons donc décidé de la renommer « Google Workspace » afin de refléter plus fidèlement la vision du produit».

Au-delà de son nouveau nom, Google Workspace apporte également avec lui une nouvelle identité graphique avec notamment l’arrivée de nouveaux logos adoptant les quatre couleurs du géant du web.

Plus encore, Google Workspace dispose d’une nouvelle formule payante baptisée « Business Plus » affichée à 15,60€ par utilisateur et par mois, qui offre davantage d’options premiums à ses abonnés. Toutefois, ces nouveautés n’ont finalement qu’un objectif commun : appuyer et illustrer la véritable évolution de G Suite qui propose désormais de meilleures synergies entre ses différents outils.

Une meilleure convergence entre les différents outils de Google

Si l’annonce du rebranding de G Suite en Google Workspace est une surprise, le géant de Mountain View avait déjà laissé entrevoir au cours des derniers mois son ambition de créer des synergies plus importantes entre ses divers outils professionnels. Au mois de mai 2020 par exemple, les utilisateurs de G Suite ont pu commencer à passer des appels Google Voice depuis Gmail. Quelques mois plus tard, en juillet de la même année, Gmail intégrait Google Docs, Chat, Meet et Rooms à sa nouvelle interface.

Avec l’arrivée de Google Workspace, cette synergie devient plus concrète que jamais. Les services Gmail, Calendar, Docs, Sheets, Slides et autres outils de la version payante ont désormais des interactions plus poussées. Parmi les nouveautés notamment, le Google Meet en picture-in-picture sur Docs, Sheets ou Slides, la possibilité de créer un Google Doc, Sheets ou Slides depuis Chat, un système de mention amélioré ou encore la prévisualisation de liens avant de cliquer dessus. Des nouveautés qui permettront très certainement aux utilisateurs de Google Workspace d’avoir une meilleure flexibilité dans l’exécution et l’organisation de leurs tâches.