Bikash Koley, vice-président de Google Global Networking et Google Cloud a annoncé officiellement, le 9 juin, la pose d’un futur câble sous-marin entre la côte est des États-Unis et Las Toninas, en Argentine. Le câble aura également des raccordements avec Praia Grande au Brésil et Punta del Este en Uruguay.

Une performance technique

Le câble a été conçu et sera installé d’ici 2023 par SubCom, l’un des leaders mondiaux du secteur. Firmina tire son nom de l’autrice et abolitionniste brésilienne Maria Firmina dos Reis qui a vécu entre 1825 et 1917. Google explique que cette démarche symbolique vise à faire connaître l’œuvre de cette intellectuelle qui a décrit la vie des Afro-Brésiliens sous l’esclavage dans un roman de 1859 nommé Ursula.

Du côté technique, ce câble à un plus par rapport d’autres : sa résilience. Google explique que ce câble de douze pairs de fibres optiques aura la capacité d’être alimenté par une seule source d’énergie, d’un seul côté du câble. C’est le premier et le seul à avoir cette capacité en étant aussi long.

Bikash Koley a décrit via le communiqué de Google, le fonctionnement du câble, « Les données voyagent sous forme d’impulsions lumineuses dans les fibres optiques du câble. Le signal lumineux est amplifié tous les 100km par courant électrique haute tension fournit par station atterrissage dans chaque pays ».

Google à des investissements dans 16 infrastructures

Firmina doit permettre d’améliorer l’accès aux services Google dans toute la région. L’entreprise dispose d’un seul datacenter en Amérique du Sud, près de Santiago au Chili. Il est relié à la côte ouest américaine par le tout premier câble de Google, Curie. L’Uruguay est également desservi par un câble, Tannat, fruit d’une coentreprise entre Google et Antel.

Google est très actif ces dernières années dans la pose de câble sous-marin. L'entreprise a des investissements dans seize infrastructures au total. En février 2021 c’est vers l’Europe, plus précisément, vers la France que Mountain View a déployé Dunant, du nom du créateur de la Croix-Rouge. Ce sont par ces infrastructures que circulent 98% des informations sur Internet, c’est devenu un secteur stratégique pour les grandes plateformes numériques américaines en pleine course au cloud.