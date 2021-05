Stackable : un plugin qui améliore la création de sites avec l’éditeur Gutenberg

En 2019, WordPress a présenté son nouvel éditeur de contenu : Gutenberg. Une nouveauté qui a été accueillie en demi-teinte par les utilisateurs de WordPress. D'une manière générale, le manque de flexibilité était souligné. Heureusement, pour maximiser l'expérience via Gutenberg, avoir plus flexibilité et bien prendre en main les blocs, de nombreux outils existent, notamment pour créer des pages aux mises en forme plus poussées.

Stackable est une solution qui aide les blogueurs, commerçants, designers et plus largement tout les professionnels du développement à tirer le meilleur parti de l'éditeur WordPress : Gutenberg. Pour cela des fonctionnalités rapides, puissantes et intuitives sont proposées. Le plugin Stackable offre tout simplement une grande bibliothèque de kits d'interface utilisateur, de modèles de conception, de blocs personnalisés pour facilement concevoir des sites web, tout en utilisant le nouvel utilisateur WordPress.

Un outil no-code pour créer des sites uniques

Dans le détail, on retrouve plus de 350 designs et kits d'interface utilisateur prêts à l'emploi, 27 blocs Gutenberg personnalisés et flexibles, la possibilité de transformer l'éditeur Gutenberg en un constructeur de pages, diverses mises en page de blocs, un gestionnaire de rôles d'utilisateurs, des fonctionnalités de contenu dynamique, une vitesse de chargement rapide des pages, des intégrations avec par exemple Google Fonts et surtout une assistance clientèle personnalisée à vie.

Au final Stackable n'offre pas que de simples blocs, mais une toute nouvelle expérience de conception de web. La création d'un site ne débute pas de zéro, mais le rendu final sera unique grâce aux nombreuses options de personnalisation proposées.

L'outil profite d'une offre intéressante à vie, à partir de 59 dollars au lieu de 330 dollars. Pour ce prix, toutes les fonctionnalités principales de l'outil sont disponibles, avec 3 licences de site. Pour plus de licences, par exemple 10 ou 50 ou un nombre illimité d'autres offres sont proposées.