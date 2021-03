Depuis un an, toutes les industries sont chamboulées par la crise de la COVID-19. Le secteur pharmaceutique a connu un coup de projecteur notamment avec la recherche de solutions et les différents vaccins développés pour lutter contre la pandémie. La vaccination est l’un des sujets ayant engendré le plus de conversations en ligne.

Les entreprises du secteur ont alors dû suivre les différentes conversations entre craintes, théories du complot et fausses informations. Que ce soit leur propre marque ou les conversations liées à la concurrence, tous devaient suivre les échanges en ligne.

Après avoir analysé des millions de conversations, Talkwalker propose un rapport d’une vingtaine de pages sur la perception du vaccin en France, mais pas seulement.

Le rapport se divise deux grandes parties :

la première traite de l’opinion publique face au vaccin et son élaboration

la seconde se concentre sur la course au vaccin, l’importance de la logistique et la perception du vaccin avec les différentes actions de communication mises en place par l’État et les sociétés pharmaceutiques.

La négativité des Français autour du vaccin

Le ressenti général face aux vaccins est assez négatif, comme le montre le graphique ci-dessous. Les sentiments positifs existent, mais se sont développés tardivement, une fois que les acteurs pharmaceutiques ont montré des avancées importantes, comme par exemple avec les premières injections du vaccin Pfizer.

En France, la méfiance est de mise notamment car la conception d’un vaccin n’est pas commune et que pour beaucoup cette dernière a été précipitée. De plus, la méfiance s’est accélérée avec les théories du complot comme le fait que le virus a été créé par la 5G, l’implication de Bill Gates ou encore la perception de la COVID comme une arme biologique.

Le vaccin est aujourd’hui perçu comme la solution ultime pour lutter contre la pandémie et le seul moyen pour retrouver une vie normale. La compréhension des conversations autour du vaccin, permet aux acteurs pharmaceutiques d’adapter leur discours, en créant notamment des messages pour les personnes réticentes ou mal informées, tout en augmentant les conversations positives.

La course aux vaccins

Les premiers vaccins pour lutter contre la COVID-19 ont été déployés par Pfizer/BioNTech et Oxford/AstraZeneca. Cependant, en se positionnant en premier, Pfizer/BioNTech est perçu comme le leader de cette course aux vaccins.

En fonction des pays, les vaccins les plus évoqués dans les conversations ne sont pas les mêmes. Par exemple, les vaccins russes et chinois sont beaucoup moins cités que les vaccins occidentaux.

Enfin pour engendrer un sentiment de confiance et positif autour du vaccin, depuis le début de la vaccination, nombreuses sont les personnalités publiques qui partagent leur vaccination. Le président des États-Unis, Joe Biden ou Olivier Véran en France n’ont pas hésité à partager des photos prises au moment de leur vaccination.

Le rapport présente également une analyse des conversations de la Génération Z, une analyse intéressante qui montre le sentiment d’inquiétude de cette génération oubliée…

Retrouvez en détails, les différents points évoqués ci-dessous au cœur du rapport sectoriel sur l’industrie pharmaceutique proposé par Talkwalker.