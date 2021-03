Le marché mondial du Digital Asset Management (DAM) pèse 2,44 milliards de dollars, dont 50 millions d’euros en France, et devrait tripler d’ici 2022. Les entreprises se doivent de centraliser et protéger leurs ressources afin de booster la productivité de leurs équipes et valoriser leurs contenus médias.

Le Digital Asset Management (DAM) est une technologie permettant aux entreprises de stocker, d’organiser, d’enrichir et de partager des ressources numériques de manière intuitive, depuis une source centralisée et sécurisée. D’après une étude de GlobeNewswire consacrée au marché du Digital Asset Management, les collaborateurs passeraient en moyenne 2h30 par jour à la recherche de ressources documentaires. De plus en plus de grandes entreprises choisissent de réduire ce chiffre de près de 66% en centralisant toutes les ressources au sein d’une seule et même solution de Digital Asset Management sécurisée, comme oodrive_media.

Pour aider les Directeurs et Managers Marketing et Communication dans leur démarche DAM, ce e-book construit par les experts oodrive présente toutes les étapes nécessaires à la mise en place d’une solution de DAM. Du déroulé global du projet aux prérequis, en passant par la constitution de l’équipe projet, les experts oodrive mettent en évidence tous les avantages qu’un outil peut apporter aux collaborateurs d’une même organisation. Quelles sont les étapes indispensables pour mettre en place votre projet DAM? Pour télécharger le livre blanc et découvrir comment une solution DAM peut aider les entreprises à répondre aux enjeux de technicité et de sécurité, il suffit de se rendre sur le site oodrive.com.

Valoriser les ressources numériques pour gagner en efficacité

Une solution de DAM permet de valoriser l’ensemble des ressources numériques dans des espaces virtuels tels des médiathèques, photothèques, vidéothèques, ou brand centers. Mieux exploités, utilisés et diffusés, les contenus sont autant d’atouts pour travailler l’image de marque de l’entreprise. Après la signature d’une solution, les experts conseillent l’organisation d’une réunion de lancement avec l’équipe projet, suivie par des workshops d’étude et d’analyse qui mèneront à la réalisation d’un cahier des spécifications techniques et fonctionnelles.

Viendront ensuite les réflexions autour de l’arborescence du site et le maquettage. Il s’agira de catégoriser le contenu et de s’intéresser à l’éditorialisation et au design du Front Office. L’ultime étape présentée par les experts de oodrive dans ce livre blanc constituant évidemment l’intégration web et les paramétrages de la plateforme. Cette phase d’installation et de paramétrage de l’outil précédera la livraison finale.

Assurer la sécurité des contenus grâce à une solution DAM

Les entreprises doivent s’assurer que la solution choisie leur permettra d’assurer la sécurité de leurs ressources et son adoption par tous les collaborateurs. Le déploiement d’un DAM leur permettra de limiter les coûts et d’optimiser le travail de recherche des employés.

Pour que le déploiement de votre solution DAM soit un succès, il convient donc de respecter certaines étapes indispensables. Les suivre de près vous garantit la mise en place d’un outil efficace, pertinent et doté des fonctionnalités qui correspondent à vos besoins. Les bienfaits de la gestion des ressources numériques se feront également sentir dans le futur : les technologies IA modifieront encore davantage les usages. Le deep learning (apprentissage profond) devrait notamment permettre d’optimiser les modes de recherche et l’indexation précise et automatique des photos, vidéos et autres contenus.

