Comme l’explique très bien Jorn Lyseggen dans son livre Outside Insights : “les performances de chaque entreprise sont impactées positivement ou négativement par des facteurs externes. Extraire des données externes pour les comprendre, c’est comme avoir un stéthoscope qui écoute les Cinq Forces de Porter en temps réel”.

Vous découvrirez dans ce toolkit, qu’avec les bons outils à votre disposition, vous serez en mesure de comprendre les changements de notre monde et faire en sorte de surpasser vos concurrents. Une nécessité en période de crise…

Piloter le changement à l’aide des bons outils

L’intuition c’est bien, mais aujourd’hui dans le monde de l’entreprise, ce n’est vraisemblablement plus suffisant pour prendre les bonnes décisions. C’est pour cette raison que Meltwater a décidé de mettre à votre disposition une boîte à outils pour comprendre l’évolution en temps réel de votre secteur d’activité.

Dans cette boîte à outils, Meltwater s’appuie notamment sur le modèle des cinq Forces de Porter, repensant ces dernières (la menace des nouveaux entrants, la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs et enfin, la rivalité des concurrents actuels) à l’aune des grands enjeux de 2021, en analysant comment un outillage approprié, vous pouvez écouter, analyser et comprendre les tendances de votre marché afin d’éclairer vos décisions.

Anticiper pour mieux se transformer

Arrêtons-nous sur le pouvoir des concurrents. Évidemment, vos concurrents peuvent impacter votre activité et donc votre chiffre d’affaires. Les concurrents ont notamment le pouvoir d’influencer leurs clients sur la perception de votre marque. Vous découvrirez dans ce document comment avoir accès aux données de vos concurrents et comment anticiper leurs pratiques et parfaire votre stratégie de gestion des risques.

Dans son Toolkit, Meltwater prend l’exemple pertinent de BlackBerry.

Ce téléphone a connu en 2007 l’une des plus grandes ascensions de l’histoire récente. Une croissance brutalement stoppée par la concurrence, notamment celle d’Apple. Si on devait résumer cette histoire, BlackBerry s’est trop appuyé sur les données internes sans se soucier de la concurrence et de la montée en puissance de l’iPhone. En quelques mois à peine, la marque BlackBerry est devenue obsolète…

