Apple vient de déployer un nouveau service permettant de transférer automatiquement les photos et vidéos stockées dans iCloud vers Google Photos. Disponible dans les pays membres de l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège, le Lichtenstein, les États-Unis, le Canada, et l’Australie, l’outil comporte tout de même quelques limites.

Apple facilite le transfert de votre photothèque

Malgré un écosystème fermé, Apple s’ouvre petit à petit vers l’extérieur avec de nouvelles initiatives. Après avoir lancé une extension iCloud pour Google Chrome, la firme de Cupertino a introduit le 2 mars un outil en ligne facilitant le transfert de la photothèque iCloud vers le service Google Photos. L’ensemble des fichiers est ainsi copié d’un cloud à l’autre sans perte de données.

Quelques conditions viennent tout de même limiter le transfert de tous vos souvenirs. En effet, Apple déclare que seuls les types de fichiers suivants sont transférables lors du processus : .jpg, .png, .webp, .gif, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, and .mkv et certains fichiers RAW. De plus, l’entreprise précise que les albums intelligents ou partagés, les métadonnées ou encore les Live Photos ne sont pas pris en compte.

Comment transférer sa bibliothèque iCloud vers Google Photos ?

Afin de migrer photos et vidéos du cloud d’Apple à celui de Google, voici les étapes à suivre :

Accédez au site d’Apple privacy.apple.com et connectez-vous à votre compte iCloud ;

Dans la section « Transférer une copie de vos données », sélectionnez l’option « Demander le transfert d’une copie de vos données » ;

Cliquez sur « Sélectionner une destination » et appuyez sur Google Photos ;

Choisissez le contenu que vous souhaitez transférer en cochant la case devant la mention « Photos » et/ou « Vidéo ». Appuyez ensuite sur le bouton bleu « Continuer » ;

Après avoir pris connaissance des fichiers prévus pour le transfert et l’espace de stockage nécessaire sur votre compte Google Photos, cliquez encore une fois sur « Continuer » ;

Une page s’ouvrira alors et vous demandera de connecter votre compte Google et d’accorder l’autorisation à Apple Data and Privacy d’ajouter votre bibliothèque à Google Photos.

Le transfert des photos et vidéos prendra ensuite entre 3 et 7 jours. Un mail vous sera envoyé afin de vous informer lorsque le processus est terminé.