L’Union européenne prévoit d’instaurer un pass sanitaire pour les citoyens des pays membres, et devrait proposer ses plans pour sa mise en place le 17 mars prochain, rapporte Reuters. Objectif : faciliter les voyages en temps de pandémie, alors que la campagne de vaccination progresse sur le Vieux Continent.

C’est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter : « Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un Digital Green Pass ». Destiné à « faciliter la vie des Européens », ce dernier disposera d’informations sanitaires sur chaque citoyen. Il indiquera si l’on est vacciné contre la Covid-19 et si ce n’est pas le cas, les résultats aux tests PCR ainsi que des informations sur la guérison de ceux ayant été infectés par le virus par le passé.

We’ll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:

•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery

It will respect data protection, security & privacy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 1, 2021