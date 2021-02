Le 28 janvier 2021, la messagerie instantanée Telegram a publié un article sur son blog afin d’indiquer aux utilisateurs le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité. Une récente version de l’application permet désormais de migrer très facilement les historiques de conversations WhatsApp vers Telegram. Une aubaine pour ce dernier, qui saisit encore une opportunité pour convaincre les mobinautes d’utiliser ses services, alors qu’ils affluent déjà en masse suite à la mise à jour de la politique de confidentialité WhatsApp.

Des utilisateurs WhatsApp déçus et moins fidèles

Après l’annonce début janvier par WhatsApp de la mise à jour de sa politique de confidentialité, largement critiquée par la sphère publique et de nombreuses personnalités, Telegram et son autre concurrent Signal voient exploser leur nombre de téléchargements. En effet, le partage des données entre WhatsApp et sa maison-mère Facebook n’a pas plu aux utilisateurs, qui se sont empressés de chercher une autre solution de messagerie instantanée. Une opportunité rêvée pour Telegram, qui s’est retrouvée contrainte de gérer plus de 5 millions de téléchargements supplémentaires de son application en 4 jours.

WhatsApp recule, mais la concurrence ne cède pas

Avec une telle opportunité de marché, il était hors de question pour Telegram de laisser fuir ces nouveaux clients. Ainsi, même si WhatsApp a finalement reculé la date de la mise en place de sa nouvelle politique de confidentialité controversée, Telegram met tout en œuvre pour convaincre et convertir définitivement les utilisateurs récemment arrivés sur son application mobile.

La migration des historiques de discussions pour faciliter la transition entre les deux applications

D’abord repérée par 9to5Mac, la version 7.4 de Telegram permet ainsi aux utilisateurs iOS et Android de migrer leur historique de conversations très facilement. Comme l’a indiqué Telegram dans un tweet du 28 janvier, il est désormais possible de procéder au transfert des données en cliquant simplement sur “Exporter le chat” dans l’application WhatsApp. Cette prise en charge de l’historique s’accompagne de quelques fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité d’ajuster les volumes des participants de façon individuelle dans le chat vocal ou encore de signaler les “faux groupes” qui pratiquent l’usurpation d’identité sur les canaux de l’application.

Telegram séduit encore un peu plus ses utilisateurs et saisit l’opportunité au tournant pour convertir et poursuivre son ascension. Il reste encore à savoir si les mobinautes resteront fidèles à l’application en fonction des actions sur la protection des données que mènera le géant WhatsApp dans les mois à venir.