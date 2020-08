À l’occasion de l’anniversaire de ses sept ans, Telegram ajoute une nouvelle fonctionnalité majeure et longtemps attendue à ses applications iOS et Android : les appels vidéo. Sans surprise, le chiffrement de bout en bout sera de la partie pour sécuriser les échanges des utilisateurs, annonce l’application sur son site.

Les appels vidéo en tête-à-tête débarquent sur Telegram

Enfin ! Après des années d’attente, Telegram a décidé d’ajouter une fonctionnalité d’appels vidéo à son application. Comme bien souvent cette année, le Covid-19 n’est pas totalement étranger à cette décision. Sur son site, le service de messagerie explique : “L’année 2020 a mis en évidence le besoin de communication en face-à-face“. Un besoin désormais comblé avec des “appels vidéo rapides et sécurisés“.

Pour lancer un appel vidéo, c’est simple : rendez-vous sur la page de profil de vos contacts, et activer/désactiver la vidéo à tout moment au cours d’un appel vocal. Le service de messagerie sécurisé précise : “Comme tout contenu vidéo sur Telegram, les appels vidéo prennent en charge le mode image dans l’image, vous permettant de parcourir vos échanges et faire autre chose tout en maintenant le contact visuel“. Notons que seuls les appels en face-à-face entre deux personnes sont pour l’instant disponibles.

La sécurité avant tout

Évidemment, Telegram ne lésine pas sur la sécurité : tous les appels vidéo sont protégés par le chiffrement de bout en bout. Aussi, pour confirmer votre connexion, vous devrez comparer les quatre émojis affichés à l’écran : si vous et votre contact avez les mêmes, cela signifie que votre appel est “sécurité à 100% par un chiffrement éprouvé, et également utilisé dans les échanges secrets et les appels audio“.

À peine lancée, cette nouvelle fonctionnalité promet déjà de s’améliorer. D’abord avec les appels vidéo de groupe qui devraient arriver dans les mois qui viennent, promet Telegram. Ensuite, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui devraient encore améliorer le service dans les futures versions de l’application.

Telegram rassemble aujourd’hui plus de 400 millions d’utilisateurs et est dans ” le top 10 des applications les plus téléchargées et est utilisée dans le monde entier pour rester en contact avec la famille, collaborer avec des camarades et se coordonner entre collègues“.