Tout le monde connaît le problème. Lorsque l’on travaille sur une vidéo, un nouveau visuel pour Instagram ou une campagne marketing, il y a beaucoup (beaucoup trop) de retours entre les différentes personnes de l’équipe et parfois le client final. Retours par mail, sur Slack, en direct, par notes vocales, tout centraliser au même endroit peut s’avérer…complexe.

Avec des outils comme Picter, fini les retours éparpillés ! Picter est un outil qui permet aux équipes d’organiser, réviser et approuver les assets créatifs en interne et aussi en externe. Un outil qui va faciliter le quotidien des graphistes, des designers, mais aussi des équipes marketing et des freelances ! Picter permet ainsi d’optimiser l’organisation et la révision des contenus visuels.

Tous les visuels centralisés au même endroit

Au sein d’une même plateforme, tous les assets sont centralisés. Chacun peut partager des visuels et obtenir facilement des retours. Il n’y a plus besoin de passer par un Google Drive, puis l’envoi d’un mail et de faire des retours etc.

Une fois sur Picter, il suffit de télécharger les visuels, de partager ces derniers avec les bonnes personnes. Collègues comme clients pourront alors laisser des commentaires et des annotations précises pour retravailler le visuel. Il est également possible de dessiner sur des images fixes.

Des retours aussi centralisés pour éviter une perte d’information

Des sous-dossiers peuvent être créés au sein de projet pour rationaliser le flux de travail et surtout avoir un espace bien organisé. Avec la fonction recherche, il est simple de retrouver un projet, un visuel ou une vidéo.

Grâce à Picter, la personne concernée peut être directement identifiée afin de voir que quelqu’un pose une question ou attend un retour. Une fois le commentaire traité, il suffit de le marquer comme terminé. Contrairement à des outils comme DropBox ou Google Drive, Picter est conçu pour accélérer le travail.

Enfin, l’avantage de Picter, c’est qu’il n’est pas nécessaire pour un client ou un collaborateur de créer un compter sur l’outil pour examiner un visuel et l’approuver. Il suffit de leur envoyer un lien !

Cet outil pratique pour les agences, les équipes créa ou encore les freelances est accessible à vie pour seulement 49 dollars. En fonction des besoins d’une personne ou d’une équipe, plusieurs offres sont proposées. Dans ces dernières, le nombre d’utilisateurs, d’invités par projets, le stockage ou encore la bande-passante par mois, varie.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.