Marketeurs et designers passent environ, 20% de leur temps à chercher des documents… Une perte de temps qui n’est pas négligeable, qui joue sur la productivité et des recherches qui deviennent parfois désespérantes. Tout le monde a mieux à faire que chercher des fichiers, dans des montagnes de dossiers.

Brandox est une plateforme qui permet d’organiser et de partager les assets d’une entreprise de manière visuelle. L’idée étant de laisser de côté les dossiers traditionnels, et de jouer sur une approche user-friendly et visuelle.

Un outil pour organiser et partager facilement des documents

Les assets sont organisés en sections et sous-sections et s’ajoutent via un simple drag & drop. Les assets comportent un nom et peuvent être accompagnés d’une courte description. Il est possible d’y ajouter des labels ou des tags, afin de filtrer et trouver facilement ces derniers. Brandox permet le partage de différents types de fichiers comme des PDFs, des templates, des vidéos, des photos, des icônes, le tout sans avoir à les convertir ou compresser.

Brandox : une plateforme visuelle

Grâce à Brandox, les différents assets peuvent être répartis par type de fichiers par exemple et offrent un aperçu très clair, en fonction des projets, des clients etc.

Le partage des assets se fait directement via Brandox, peu importe la taille des fichiers. Il suffit de sélectionner les assets en question, ajouter l’adresse mail du destinataire, et un message et le contenu est envoyé !

Au niveau des paramètres, un nombre illimité d’utilisateurs peut être ajouté à Brandox. Cependant, les administrateurs peuvent gérer les droits de chacun !

Une offre limitée pour accéder à Brandox à vie

Un accès à vie et en promotion à Brandox est proposé sur Appsumo. 3 offres sont ainsi disponibles en fonction des besoins de chaque entreprise.

Single à 59 dollars au lieu de 1122 dollars, donne accès à un espace de travail, 10 comptes de marque par espace de travail, 150 GB de stockage par espace et 500 GB de bande passante

Double facturée 118 dollars propose deux espaces de travail et 1 TB de bande passante

Multiple proposée à 177 dollars au lieu de 3366 dollars permet d’accéder à 3 espaces de travail et propose 1,5TB de bande passante par mois.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.