En entreprise, il est commun d’utiliser Google Drive. Des fichiers bien rangés, avec par exemple les logos de l’entreprise, les reportings, les assets et autres documents. Le problème ? Bien souvent personne ne sait où est rangé tel fichier… Pour résoudre ce problème, Billy Attar a créé Neatly. Il explique “j’ai travaillé dans plusieurs startups et à la fin, personne ne savait ce qui était partagé et ce qui était pertinent dans les dossiers de l’entreprise sur Google Drive.”

Fini les dossiers et bonjour à Neatly

Neatly est un gestionnaire de ressources numériques basé sur Google Drive, permettant de facilement trouver n’importe quel document. Pour utiliser Neatly, il faut dans un premier se connecter à son compte Google. Une fois sur le dashboard, des catégories comme Opérations, Marketing … apparaissent. Les catégories peuvent correspondre aux différentes équipes d’une entreprise ou bien à un type de document ou tout simplement à des clients.

Ensuite, il faut organiser les documents. Pour cela il faut entrer le nom d’une section, puis ajouter des fichiers. Pour cela, il est possible de créer un nouveau Google Doc, Google Sheet ou Google Slide, ou bien chercher un fichier directement dans Google Drive. Les nouveaux documents créées peuvent être directement modifiés via Neatly. Neatly permet également d’ajouter des liens partageables depuis d’autres plateformes de stockage en ligne. Des descriptions peuvent être ajoutées aux fichiers afin de savoir ce qu’ils contiennent.

Un seul endroit pour tous les fichiers

En ce qui concerne la confidentialité, il est obligatoire de donner l’accès à Neatly aux documents afin de télécharger et partager les fichiers. Cependant, les fichiers ne peuvent pas être supprimés via Neatly. Ils seront simplement supprimés du tableau de bord Neatly.

Pour les prix, Neatly est un outil freemium. La version gratuite permet à 4 personnes d’utiliser l’outil. Neat à 10 dollars par mois permet d’avoir jusqu’à 20 utilisateurs. Neater à 25 dollars par mois, permet à 50 personnes d’utiliser Neatly. Enfin, l’offre Neatest à 50 dollars par mois accueille jusqu’à 200 personnes.