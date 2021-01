La crise sanitaire, les changements climatiques et les mouvements sociaux impactent la vie personnelle et professionnelle des collaborateurs; ces derniers sont de plus en plus attentifs à la responsabilité sociétale et environnementale de leur entreprise. Comment mettre en place une politique RSE sincère et efficace, et surtout, grâce à quels outils mobiliser les collaborateurs pour qu’ils retrouvent du sens dans leur travail?

L’engagement RSE constitue l’un des principaux facteurs d’attraction et de rétention des talents, notamment des jeunes générations. Leurs attentes vis-à-vis des entreprises sont fortes. Dans une étude récente*, 35% des personnes interrogées déclarent se soucier de la démarche environnementale de leur entreprise et 14% de la démarche sociétale. La démarche éthique, la réduction de l’impact environnemental, la politique de diversité et d’inclusion font partie des priorités et des enjeux stratégiques des entreprises. De fait, une politique RSE efficace renforce l’engagement des collaborateurs et augmente l’attractivité de l’entreprise.

Grâce à une stratégie de “nouvelle RSE” plus inclusive, il est possible de communiquer en interne sur des initiatives “feel good” et de mobiliser les équipes autour de causes qui leur sont chères. Les entreprises et leurs salariés ont plus que jamais besoin de donner du sens à leurs activités et de ramener du positif dans leur quotidien.

Néanmoins, mobiliser ses équipes autour des engagements de l’entreprise n’est pas chose aisée lorsque les collaborateurs ne sont pas tous en présentiel et qu’il faut repenser notre manière de travailler ensemble. Alors, par quels moyens renforcer l’engagement des collaborateurs et préserver un sentiment d’appartenance alors que le télétravail se généralise ?

Pour approfondir ces problématiques, CitizenWave, Into the tribe et Le Lab RH, organisent un webinar le mercredi 27/01 à 11H, une heure d’échanges qui permettra aux professionnels de la RSE mais aussi aux décideurs RH, Marketing et Communication de découvrir différentes solutions inventives pour répondre à ces questions et renforcer l’engagement des collaborateurs autour d’une stratégie RSE opérationnelle, inclusive et efficace.

Les expertises complémentaires des trois intervenants de ce webinar permettront une approche complète du sujet en multipliant les points de vue. Parce qu’une stratégie RSE ne peut se développer sans les compétences des équipes RH, ce webinar accueillera Florence Bonpaix, consultante RH, coach et speaker. À travers son expérience en ressources humaines et Employer Brand, Florence traitera de la mobilisation des équipes et de l’expérience collaborateur. Aussi, l’engagement social et environnemental en entreprise se développe aujourd’hui grâce à des ressources innovantes et des organisations efficaces qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Stéphane Champion est Co-fondateur de CitizenWave, interviendra en tant qu’expert des challenges de la RSE et de ses nouveaux outils. Enfin, Vincent Dupin, fondateur d’Into the Tribe, est spécialiste de la Digital Detox et de l’événementiel corporate. Il apportera son expertise sur le bien-être au travail, le rôle crucial du partage et l’urgence de recréer du lien dans les entreprises.

À travers les compétences et expériences de Florence Bonpaix, Stéphane Champion et Vincent Dupin, ce webinar apportera des clés essentielles pour comprendre comment renforcer l’engagement, le sentiment d’appartenance, l’épanouissement professionnel et, par extension, la performance des collaborateurs. Ainsi, ce webinar abordera les risques majeurs humains à appréhender en temps de crise et apportera des solutions pour créer une expérience collaborateur unique. Les experts donneront leurs méthodes pour favoriser l’engagement des collaborateurs dans un monde hyperconnecté et orienter la culture interne vers plus de cohésion d’équipe et de sentiment d’appartenance. Aussi, cette conférence en ligne apportera les éléments nécessaires pour une forte mobilisation des collaborateurs dans la stratégie RSE et de Développement Durable de l’entreprise. Et parce qu’il est inclusif, impactant et accessible, cet évènement sera 100% virtuel et aura lieu le mercredi 27 janvier de 11h à 12h. Rejoignez-nous!

*source : étude du cabinet DenJean & Associés.