Les clients disposent aujourd’hui d’un grand nombre d’options pour communiquer avec une entreprise. Instagram, Messenger, WhatsApp, mail, Telegram… Le problème c’est qu’avec l’ensemble de ces outils il y a trop de choix et toutes les entreprises ne proposent pas toutes les solutions.

Pour résoudre ce problème et faciliter le choix des clients, Jing Jie Huang a lancé NovoChat. Un solution omnicanal qui permet aux entreprises de communiquer facilement avec leurs clients via n’importe quelle application de messagerie. Les entreprises peuvent ainsi se connecter sur WhatsApp Business, Facebook, Messenger, Telegram ou encore Lime.

Un espace unique pour discuter avec de nombreux clients

NovoChat offre une boîte de réception centralisée pour les messages reçus sur les différentes plateformes de chat. Un fil de discussion unifié est proposé pour facilement savoir qui a contacté l’entreprise et via quel canal. Les clients ont ainsi la possibilité de poser leurs questions et de discuter via leur canal préféré. Des réponses automatiques peuvent être créées et des messages peuvent être assignés à certaines personnes.

Un outil qui permet d’atteindre les clients au bon moment

Des messages peuvent être diffusés à tous les clients, de manière segmentée, en fonction des canaux ou du type de client. Pratique pour envoyer des promotions ou des nouveautés à tous ou uniquement certains segments. Les messages peuvent être programmés, afin d’être envoyés au bon moment.

NovoChat est un outil freemium. Une offre gratuite est disponible pour tester l’outil et connecter certaines applications de messagerie. L’offre payante à 39 dollars par mois intègre WhatsApp Business et le live chat.

Par la suite, NovoChat devrait proposer une intégration avec Shopify pour les entreprises de e-commerce, mais aussi des automatisations ainsi que des chatbots. Une application mobile ou desktop devrait également voir le jour. Pour le moment NovoChat s’utilise directement dans le navigateur.

Novochat permet d’être réactif avec les clients, améliorer la satisfaction de ces derniers ou encore le suivi avec les clients. Il offre également la possibilité d’atteindre plus de personnes en étant présent sur diverses applications de messagerie.