Créer une publicité demande une certaine réflexion, mais également de la créativité. Quelle image utilisée, quel texte, quel CTA, quelle icône… Des réponses en général obtenues une fois des tests A/B lancés. Il existe aujourd’hui des outils permettant d’optimiser la création de publicité, à l’image de Marpipe.

Marpipe est une plateforme qui permet de tester grâce à divers variables, les publicités sur Facebook ou Instagram. En quelques minutes, il est possible de créer des centaines de variantes d’une même publicité, la création de visuels impactants est ainsi automatisée et une fois lancés, il ne reste plus qu’à voir, quel asset fonctionne le mieux ! Un outil idéal pour les professionnels du marketing qui lancent des campagnes publicitaires au quotidien.

36 publicités en 30 secondes

Au sein de Marpipe, il est possible de télécharger diverses images. L’outil offre ensuite la possibilité de créer des variantes de visuels, avec des images ou des icônes différentes, ainsi que des variantes de textes, le tout grâce au drag and drop. Marpipe permet d’utiliser des templates ou bien d’en créer de nouveaux, en partant de zéro.

Les campagnes peuvent ensuite être lancées directement sur Facebook, en connectant son compte publicitaire à l’outil. Il suffit de choisir le type de campagne (trafic, conversions, reach). Il faut également ajouter des visuels, une description, un CTA, une audience, une URL, un budget… La campagne peut être lancée et cette dernière apparaîtra dans le Business Manager sur Facebook.

Marpipe utilise certains composant d’Intelligence Artificielle pour proposer une plateforme performante. Par exemple, quand des assets sont téléchargés, il y a un outil qui taggue ces derniers, et permet d’identifier ce qui est présent sur l’image.

Marpipe est un outil freemium et les tarifs commencent à 39,99$ / mois. Grâce à Appsumo, il est possible d’obtenir un accès à vie via un achat unique pour 69$, 138$ ou 207$, en fonction de vos besoins mensuels.

Marpipe devrait simplifier le travail des professionnels du marketing sur toute la chaîne de valeur des publicités, de la création jusqu’à l’optimisation des campagnes !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.