Lorsqu’une entreprise, une startup souhaite récolter des fonds, il est commun de préparer un pitch ! Ce document est un peu le guide à suivre pour les prochains mois et surtout le document qui doit séduire d’éventuels investisseurs, afin que ces derniers soient convaincus par le projet et investissent !

Pitch Deck Template offre un template complet, composé de 100 slides pour réaliser un pitch parfait ! L’outil a été conçu par Base Templates qui propose une sélection de template pour les personnes qui créent une entreprise, lèvent des fonds et souhaite gagner du temps ! Ainsi il n’est pas nécessaire de partir de zéro, mais de suivre la trame proposée et de modifier les informations importantes.

Le template pour conquérir les investisseurs !



La construction de ce template a été réalisée à partir de 70 des meilleurs pitch decks. Le template proposé regroupe plusieurs parties, avec la structure idéale pour un pitch deck :

Titre

Sommaire

Problème

Solution

Produit

Marché

Compétition

Traction

Business model

Équipe

Les étapes importantes

L’acquisition

Finance

La demande

Contact

Exit Strategy

Pourquoi Maintenant ?

Des slides additionnels ainsi que des icônes, des mockups et des cartes de continents sont proposés. La présentation est disponible en 5 couleurs : saumon, bleu, vert, orange et rouge. Le template dispose d’un mode présentation, à montrer aux investisseurs, et une version « Reading » à envoyer par mail

Ce template dédié aux pitchs peut être modifié sur Powerpoint, Keynote ou encore Google Slides. Le plus du Pitch Deck Template est le petit guide présentant en détail chaque slide, pour comprendre ce qui doit être inclus.

Le template complet est payant. 49 dollars pour une licence unique, 99 dollars pour une licence illimité !

Pour compléter l’utilisation de ce template, il est possible de regarder du côté de OpenDeck, proposant une bibliothèque de templates et slides inspirés des meilleurs exemples ou encore Pitch Deck Hunt qui regroupe les pitch decks d’une centaine de startups.