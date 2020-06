La vie d’une startup est remplie de différentes étapes importantes, notamment celle où la startup cherche à récolter des fonds auprès des investisseurs. Pour faire les choses bien, il faut préparer un document pertinent présentant le projet, les besoins de l’entreprise, et surtout qui fassent rêver les investisseurs et donne envie d’investir dans ce dernier. Un pitch deck est donc une présentation de plusieurs slides (en général une vingtaine), dans lequel tous les aspects de la startup sont présentés (problème, solution, marché, produit, business model, concurrence…)

Une bonne d’inspiration pour préparer son pitch deck

Pitch Deck Hunt est un site qui regroupe une centaine de pitch decks provenant de plusieurs startups parmi lesquelles (Airbnb, Intercom, Front, Tinder…). Créé par Maximilian Fleitmann, ce site permet de gagner du temps en ayant à disposition les pitch decks des plus grandes startups et ainsi trouver l’inspiration pour préparer son propre pitch deck et convaincre des investisseurs.

Une fois sur le site, les pitch decks sont regroupés par catégories avec par exemple : Sports, Tech, E-commerce, Food & Beverages, Social, Media, EdTech… Il est aussi possible de retrouver les “meilleurs” pitch decks, c’est-à-dire ceux, ayant obtenus le plus de votes par les internautes. Sur le podium, on retrouve celui de Shopify, Peloton et Airbnb.

Lorsque l’on clique sur le pitch deck d’une entreprise, on obtient le pitch deck en question, une description de l’entreprise, ce qu’elle fait, les levées de fonds, des boutons pour partager ce dernier sur Facebook, Twitter ou encore la possibilité de voter pour le pitch deck.

Chaque semaine de nouveaux pitch decks sont ajoutés au site. À l’avenir un filtre permettant de trier les pitchs par date de levées devrait être présent.

Autre site pertinent pour les startuppeurs, Startup Cemetery. Ce dernier regroupe les échecs d’une centaine de startups, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs.