Lorsqu’on se lance sur un projet, des milliers d’idées fourmillent. Afin de ne pas se perdre et d’avoir les idées claires lors d’une présentation devant de potentiels investisseurs, il est essentiel de passer par la case pitch deck. Ce document est normalement réalisé lorsqu’une entreprise cherche à collecter des fonds. Ce dernier regroupe de nombreuses informations comme le produit ou service, le marché, l’équipe etc. Pour réaliser un pitch deck, il existe pas mal de cas d’école.

Open Deck : l’outil gratuit et inspirant

OpenDeck est un site gratuit proposant gratuitement 1200 slides extraits de présentations des plus grandes startups du monde entier. OpenDeck a été conçu par Steph Nass, qui a accompagné beaucoup de startups en phase de lancement, dans la création de leur pitch deck. Il a trouvé son inspiration dans des pitch decks célèbres. Pour éviter de devoir à chaque fois les chercher il a lancé OpenDeck, son premier projet no code.

OpenDeck est une ressource entièrement gratuitement et très simple à utiliser. Les slides sont toutes accessibles en un clic, mais également rangées par catégories comme : Roadmap, Team, Concurrence, Proposition de valeur, produit, Business Model, Marché etc. Parfait pour créer un pitch deck pertinent.

De l’inspiration provenant des plus grandes startups

Open Deck regroupe des slides de présentations de startups comme Aircall, Buffer, Coinbase, Front, Mixpanel et bien d’autres. Les slides ne sont pas téléchargeables, mais uniquement consultables. À l’avenir d’autres fonctionnalités pourraient être ajoutées à l’outil comme la recherche par année, nom de startup ou encore le stade de financement.

De plus, Steph Nass propose d’autres ressources. Un template canon pour créer son pitch deck, une liste de VC dans laquelle il est possible de faire des recherches, la télécharger ou encore la compléter et enfin, un benchmarch de templates proposant des exemples de modèles financiers pour les startups.