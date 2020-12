Le futur est à nos portes… et en l’occurrence, LG semble prendre l’expression au pied de la lettre. Le constructeur coréen, acteur prédominant sur le marché des dalles OLED grâce à sa filiale LG Display, s’est associé avec le fabricant suédois Assa Abloy Entrance Systems pour développer des portes automatiques comportant — directement dans leur verre — une dalle OLED aux propriétés transparentes. Sans surprise, ces portes se destinent aux entreprises et boutiques, avec pour objectif la diffusion de messages d’accueil pour la clientèle, ou encore la diffusion d’annonces pour des collaborateurs et employés. La possibilité d’utiliser tout aussi simplement ces portes pour de l’affichage publicitaire est aussi évoquée par LG.

Les panneaux OLED transparents enfin utiles ?

La présentation de dalles OLED transparentes n’a rien de nouveau, LG a eu l’occasion d’en montrer à plusieurs occasions ces dernières années sur des salons spécialisés, mais cette technologie peine encore être utilisée de manière probante en dehors des couloirs du CES, de l’ISE ou d’autres événements similaires. Comme le rappelle The Verge, LG avait néanmoins annoncé cet été que le métro des villes chinoises de Pékin et Shenzhen disposaient désormais (pour certaines rames) de vitres à panneaux OLED translucides. Ces derniers étant dédiés à l’affichage, par exemple, du plan des lignes. Récemment, Panasonic annonçait par ailleurs le lancement d’écrans d’affichage transparents basés sur des dalles OLED signées LG Display. Même chose pour le chinois Xiaomi, mais cette fois pour un téléviseur de 55 pouces / 120 Hz annoncé en Chine.

Parallèlement à LG, Samsung avait lui aussi entamé le développement de dalles OLED translucides, mais visiblement sans grand succès. La firme aurait d’ailleurs mis un terme à ces recherches en 2016.

LG ne donne pas encore de créneau de lancement pour ses portes à écran OLED transparent, mais compte tenu que la technologie est au point et qu’elle est d’ores et déjà exploitée commercialement dans certains secteurs, il y a fort à parier que leur arrivée sur le marché ne devrait plus être qu’une questions de mois.