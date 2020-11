Quantcast a récemment créé Permisio, une extension qui s’utilise avec la plateforme Quantcast Choice pour simplifier l’utilisation des cookies des sites internet. Pour rappel, les cookies sont principalement utilisés par les éditeurs pour se rémunérer en présentant des publicités ciblées, ou tout autre contenu sur le site internet.

C’est quoi Permisio ?

Permisio est un portail qui permet de simplifier la gestion du consentement des visiteurs. Pour l’éditeur du site, cette extension permet de supprimer l’apparition des gestionnaires de cookies pour rendre la visite du site plus agréable tout en respectant le RGPD. Le lecteur, quant à lui, sera moins interrompu, car son choix sera automatiquement enregistré à chaque visite, sur tous les sites qui utilisent Permisio.

Cette extension va de paire avec Quantcast Choice, la première plateforme de gestion et de recueil des consentements de données personnelles (CMP). Permisio est déjà sortie pour les éditeurs au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les éditeurs français devront patienter, car l’extension doit sortir dans le premier semestre de l’année 2021.

Plus de simplicité pour l’utilisateur

Vous êtes un très bon lecteur de Siècle Digital, imaginez que nous utilisions Quantcast Choice avec l’extension Permisio. Vous faites votre choix de consentement (publicités, fonctionnement, mesure d’audience …), à ce moment-là, tout en respectant le RGPD, Quantcast Choice enregistre vos préférences.

Lorsque vous vous rendrez sur un autre site utilisant la même CMP avec Permisio, plus besoin de cocher ou décocher ce que vous souhaitez accepter, cela se fera automatiquement.

“En quelques clics seulement, Permisio permet aux consommateurs de décider une fois pour toutes de leurs préférences en matière de protection des données pour chaque site web, ce qui leur permet de naviguer avec moins de pop-up de consentement. En retour, les éditeurs peuvent mieux comprendre et donc mieux monétiser leur public, respecter leurs décisions en matière de droits et se conformer à la législation sur la protection des données” explique Andrew Double, directeur de la région APAC pour Quantcast.

Et plus de données pour l’annonceur

L’introduction de Permisio fait également partie d’une initiative plus large de Quantcast. L’entreprise souhaite développer une alternative durable aux cookies tiers. À travers ce nouveau produit, elle offrira une capacité aux éditeurs de dynamiser la collecte de données first party.

Il n’est pas encore très clair dans la communication de Quantcast si l’ensemble des sites ayant Permisio s’enrichiront les uns avec les autres. Néanmoins, cela devrait tout de même leur permettre de ne pas saper leur rentabilité publicitaire, tout en offrant au visiteur une expérience sûre.

Une étroite collaboration avec l’IAB Europe et US

Afin de permettre à Permisio de fonctionner correctement à travers le monde, Quantcast s’est associé avec l’IAB (Interactive Advertising Bureau). Plusieurs bureaux sont implantés un peu partout dans le monde dont un en France. Cette collaboration permet à Permisio d’être conforme aux attentes du RGPD et du CCPA.

« Quantcast Choice nous permet d’améliorer facilement l’expérience utilisateur. Nous gérons plus de 50 sites Web grâce à cette plateforme », déclare Dominic Perkins, le directeur de stratégie et de la publicité de Immediate Media. Cette société est connue pour éditer des sites tels que la BBC, Snack Media, et Jungle Creations.

Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur Web Quantcast Choice pour vous tenir informé de la sortie de Permisio en France et vous renseigner sur la plateforme si vous ne connaissez pas.