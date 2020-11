Netflix va agrandir son studio ABQ à Albuquerque au Nouveau-Mexique pour en faire l’un des plus importants d’Amérique du Nord, et ce n’est pas peu dire au pays d’Hollywood. Le géant du streaming s’engage par ailleurs à investir 1 milliard de dollars en plus pour financer la production dans l’État.

Créer de nombreux emplois

Achetés en 2018 par Netflix, les studios ABQ ont servi de lieu de tournage à plusieurs séries, notamment El Camino, Daybreak ou encore Messiah et ils vont désormais être agrandis d’un peu plus de 120 hectares, ont confirmé Ted Sarandos, PDG de Netflix, Michelle Lujan Grisham, gouverneur du Nouveau-Mexique ainsi que Tim Keller, maire d’Albuquerque. Durable et high-tech, l’extension va faire du studio l’une des plus importantes installations de production cinématographique d’Amérique du Nord. Elle va surtout permettre de créer 1 000 emplois de production dans l’État, ainsi que 1 467 postes dans la construction.

La ville d’Albuquerque et l’État du Nouveau-Mexique vont, eux aussi, investir pour accompagner Netflix et l’aider à atteindre son objectif. L’État à hauteur de 17 millions de dollars, puis la ville d’Albuquerque va investir 7 millions de dollars supplémentaires, dont 6 millions de financement en nature des infrastructures. La commune s’engage également à réduire les taxes foncières sur une période de 20 ans afin de couvrir les premiers 500 millions de dollars investis par Netflix pour construire le studio

De nombreux bénéfices pour la ville et l’État

En plus de la création d’emplois, ce projet va être très bénéfique pour le territoire. Netflix va en effet mettre en place des programmes de formation pour les postes subalternes en partenariat avec l’Office du film du Nouveau-Mexique, les universités locales, les organisations syndicales et industrielles. Par ailleurs, la plateforme va soutenir les créateurs de contenu et les cinéastes issus des groupes amérindiens, latinos, noirs et autres minorités dans l’État.

« Lorsque nous avons amené Netflix à Albuquerque, nous avons mis en lumière la forte économie cinématographique de notre ville et avons associé notre marque à l’une des meilleures entreprises de la nouvelle économie mondiale. Aujourd’hui, avec cette expansion, nous espérons doubler l’impact pour atteindre 2 000 emplois pour les gens de tous horizons et un investissement de 2 milliards de dollars dans l’économie d’Albuquerque au cours de la prochaine décennie », a déclaré le maire de la ville.

Netflix dispose de studios dans d’autres sites américains, notamment à Los Angeles, à Atlanta, à New York et à Vancouver, mais les studios ABQ deviendront très importants pour la firme après cette extension. D’ailleurs, elle prévoit d’y filmer la quatrième saison de Stranger Things, dont la saison 3 a battu des records sur la plateforme de streaming.