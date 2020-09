Oui, il existe encore des individus et des entreprises qui organisent des événements via l’onglet événement de Facebook. Qui n’a jamais reçu une invitation, regardé la notification, et n’a jamais répondu ? (C’est arrivé au moins une fois). Organiser un événement sur Facebook, Messenger ou encore Slack (pour un pot de départ par exemple), n’est pas toujours simple !

Après avoir remarqué qu’une belle invitation n’était pas suffisante, que l’onglet événement de Facebook n’avait pas été ouvert depuis plusieurs mois ou encore maudit les groupes de conversations où il manque les prénoms de plusieurs personnes, Peter Vandendriesse a décidé de lancer Guestboard.co. Cette plateforme se décrit comme un mélange entre Slack et les événements Facebook. Une application iOS est également disponible. L’outil permet ainsi d’organiser facilement des événements physiques ou virtuels. On peut citer l’organisation d’un enterrement de vie jeune de fille/homme, un voyage entre amis, des réunions, des conférences etc.

Des fonctionnalités avancées

Bien plus qu’une simple invitation à un événement, Guestboard offre un grand nombre d’outils pour faciliter l’organisation d’un événement. Par exemple, un forum central peut être ajouté pour faciliter les discussions ou encore un chat un peu comme Slack ou Messenger. Si des ressources doivent être partagées, il est facile de les rendre accessibles à tous. Un calendrier est également disponible pour que tout le monde soit informé du planning et des changements éventuels. Autre fonctionnalité pratique, une checklist collaborative. Un map interactive est disponible pour trouver des hôtels et Airbnb à proximité d’un événement ayant lieu en physique. Une marketplace peut également être ajouté afin de mettre en avant des deals pour bénéficier d’offres spéciales et réductions en fonction du type d’événement organisé. Enfin, dans le cadre d’un weekend entre amis par exemple, tous les participants peuvent ajouter des photos sur le mur de photos !

Avec la COVID19, un grand nombre d’événements physiques ont été annulés. La majorité s’organise désormais en ligne. Guestboard.co propose également un widget de video chat. Cela permet de programme et d’organiser de multiples vidéoconférences (simultanées), directement dans l’outil.

Guestboard est un outil gratuit jusqu’à 30 participants. Ensuite, le prix varie en fonction du nombre de participants à un événement. Le prix du crédit étant de 50 dollars. Le tarif est cependant dégressif, par exemple, pour 150 personnes, il faudra payer 60 dollars.