L’organisation d’un événement peut vite passer du paradis à une descente aux enfers. Entre gestion des participants, des orateurs, mise en relation des participants, changements de plannings à la dernière minute, il faut être prêt à tout et surtout tenir informé les participants de changements éventuels. Pour gérer ça, nombreux sont ceux à utiliser des fichiers Excel, les mails etc.

Avec Eventee, l’organisation d’un événement n’a jamais été aussi simple. Cet outil permet de créer une application mobile dédiée à un événement, pouvant être utilisée par les organisateurs, mais aussi les participants. Eventee permet ainsi d’améliorer et renforcer l’engagement des participants lors d’événements physiques ou en ligne, avec des fonctionnalités interactives.

Une expérience utilisateur améliorée lors d’événements

Eventee permet de créer une application mobile user-friendly facilement. Dans un premier temps, il faut créer un événement, avec son nom, son emplacement etc. Ensuite, il faut ajouter en fonction de l’événement, différentes sessions, des ateliers à partir de la timeline, avec la durée de la conférence, les speakers, des documents si besoin ou encore le lien pour suivre le livestream ou encore la salle, en fonction de l’événement.

Pour les speakers, il est possible d’ajouter une bio, une photo, des informations de contact ou encore les réseaux sociaux.

Une interactivité plus forte durant les événements

Pour s’engager avec l’audience, le News Feed est très pratique. Ce dernier permet de poster en amont de l’événement, des posts (programmés ou en temps réel) pour teaser l’événement, fournir des informations en avance, des changements… Une intégration avec Instagram et Twitter est disponible.

Ensuite, un espace dédié aux Questions et Réponses, permet aux participants de poser toutes les questions qu’ils souhaitent. Ces dernières doivent être approuvées avant d’être visibles par tous. Enfin, Eventee permet également de préparer des sondages et collecter les réponses à ces derniers.

Les utilisateurs peuvent de leur côté personnaliser leur agendas avec les conférences ou sessions auxquels ils assisteront et si ces derniers ont lieu en ligne, ils pourront suivre le livestream directement.

Networker comme sur Tinder

Enfin, il reste une dernière fonctionnalité très intéressante. Lors d’un événement, la majorité des participants viennent pour développer leur réseau. Eventee propose un Tinder professionnel. Comme sur l’application de rencontres, différents profils apparaissent avec une bio et il est possible de swipe à gauche ou à droite, si le profil semble pertinent ou non. Lorsque deux personnes matchent, elles peuvent discuter, échanger leurs informations de contact ou encore organiser des rendez-vous.

Eventee est un outil pratique et pertinent pour améliorer l’engagement lors d’événement. Payante, la solution est proposée à vie à partir de 59 dollars et permet d’organiser 10 événements par an, avec 1 000 participants à chaque fois et d’ajouter trois membres de l’équipe sur l’outil pour gérer. Deux autres formules sont proposées, à 118 et 177 dollars.

