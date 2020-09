Dans un billet de blog publié le 26 août dernier, Google annonce la mise à jour de nouvelles fonctionnalités spécifiquement dédiée à l’hospitalité et aux hôtels. Les clients des établissements en partenariat avec la firme de Mountain View vont ainsi pouvoir profiter de leur séjour grâce à un Nest Hub installé dans leur chambre.

Touchée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui a largement affecté l’industrie du voyage, l’hôtellerie est contrainte de trouver de nouvelles solutions pour attirer des clients malgré un contexte difficile… et il semblerait que Google ait parfaitement compris l’enjeu. La firme de Mountain View a en effet détaillé sa collaboration avec plusieurs établissements dans le but d’y « apporter le meilleur de Google ».

Concrètement, les hôtels seront dotés d’un smart display Google Nest Hub dans chacune de leur chambre, permettant à leurs clients d’utiliser l’appareil pour de nombreuses requêtes : en plus de leur éviter de toucher les surfaces, cela apporte également des nouveautés à leur séjour puisque Google a développé des fonctionnalités pensées pour les établissement hôteliers. Par exemple, il sera possible de mettre de la musique ou de trouver des vidéos sur YouTube uniquement grâce au son de leur voix.

Ils pourront en outre contacter l’accueil via le Nest Hub, mais également se renseigner sur les horaires des restaurants et magasins, la météo ou encore les recommandations sanitaires liées à la pandémie en temps réel, le tout par commande vocale.

L’arrivée d’un smart display signé Google dans des chambres d’hôtel peut soulever des questions concernant la vie privée, surtout lorsque l’on connaît le passif de l’entreprise. Néanmoins, Tom Franklin, manager produits de la firme, tient à rassurer la clientèle :

« Si la commodité est importante, nous nous attachons également à protéger la vie privée. Vous n’aurez pas besoin de vous connecter à l’appareil, et aucune activité ne sera liée à votre compte personnel. Il n’y a pas de caméra sur le Nest Hub, et le micro physique peut être éteint pour plus d’intimité. Aucun son n’est stocké et toute activité sera immédiatement effacée de l’appareil lorsqu’il sera réinitialisé pour le prochain invité ».