Afin de permettre aux petites entreprises de rester en contact avec leurs clients, YouTube lance Video Builder. Il s’agit d’un outil gratuit et très simple d’utilisation destiné à la création de courtes vidéos.

Rester en contact avec ses clients

La pandémie de Covid-19 affecte particulièrement les petites entreprises qui ont peu de moyens d’atteindre leurs clients sur la toile. C’est notamment pour cette raison que YouTube a accéléré le déploiement de Video Builder : « Avec cet outil, n’importe quel business ayant besoin d’une vidéo peut en créer une pour rester connecté à ses clients et les informer, que ce soit à travers une campagne publicitaire, un site Web ou un e-mail », explique Google dans un billet de blog.

Près d’un an après la sortie de Bumper Machine, une IA qui adapte les annonces YouTube à 6 secondes, Video Builder vous offre la possibilité de créer une courte vidéo allant de 6 à 15 secondes. Vous pouvez y choisir parmi une grande variété d’habillages, de polices et de couleurs selon vos objectifs, la vidéo s’animera ensuite de manière automatique, et l’outil vous propose même des musiques issues de la bibliothèque de YouTube. Il se présente par ailleurs en anglais, mais il peut être utilisé dans toutes les langues.

YouTube a grandement facilité l’accès à Video Builder, qui est pour l’instant encore en version bêta. Il vous suffit de rentrer votre adresse Gmail et, si vous en possédez un, votre identifiant Google Ads (ce dernier reste optionnel). Dans le cas où vous n’avez pas de compte Google, alors voici comment relier votre adresse mail à un compte Google.

La firme met à votre disposition un tutoriel ainsi que la vidéo ci-dessous afin de vous accompagner dans vos premiers pas avec la plateforme.

Le moment idéal pour se lancer dans la création vidéo

Comme Google l’explique, il peut satisfaire à différents types d’entreprises et permet de réaliser des vidéos différentes les unes des autres et à des fins bien précises :

« Si un restaurant peut vouloir signaler un changement d’horaires ou des promotions, un supermarché peut souhaiter annoncé de nouveaux services comme le drive. Pour les marques et les agences disposant d’ores et déjà de ressources vidéo, Video Builder apporte agilité et expérimentation au processus de création en générant des vidéos supplémentaires et légères. Pour les petites entreprises et celles qui ont moins d’expérience dans ce domaine, il s’agit d’un moyen efficace et peu onéreux pour créer des vidéos, peut-être même pour la première fois ».

YouTube a eu le nez fin, puisque le confinement peut en effet pousser certaines entreprises à se lancer dans la création de vidéos marketing, une belle manière d’innover et d’attirer plus de clients.