Un parfait inconnu peut aujourd’hui grâce à une vidéo, un tweet ou une photo devenir une nouvelle figure du web et parfois même se transformer en influenceur. L’immédiateté des réseaux sociaux, la viralité des posts et l’engagement des individus sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin ou encore TikTok et Snapchat ont facilité la naissance de la figure de l’influenceur. Derrière cette image d’instantanéité, se cache pourtant une réalité beaucoup plus complexe. Le terme d’influenceur est large et parfois encore incompris. Un métier où il faut être un véritable couteau suisse et pour lequel, d’un point de vue extérieur il est difficile de se rendre compte des contraintes et surtout du travail invisible réalisé.

Stratégie d’influence, micro-influenceur, budget, classements, achat d’abonnés ou d’interactions… l’influence est aujourd’hui un marché et implique marques, agences, consommateurs et créateurs de contenus. Un domaine naissant qui se structure et que le podcast Influence Digital se propose de décortiquer.

Qui se cache derrière le succès des influenceurs ?

Pour mettre en lumière ce phénomène, comprendre les usages et pratiques et saisir les enjeux, Pierre-Philippe Cormeraie, connu sous le pseudo de @PPC sur Twitter, a décidé de lancer le podcast Influence Digitale. Ce dernier disponible gratuitement sur le site de Cision, propose plus de 20 épisodes. Celles et ceux qui font l’influence et qui la vivent au quotidien y prennent la parole et décortique le secteur.

Influence Digitale offre la possibilité de mieux connaître les influenceurs, leurs relations aux marques, mais également la relation des marques et des agences avec ces derniers, à travers le regard de patrons de marques ou bien de dirigeants d’agence.

Pour traiter de ces sujets, Pierre-Philippe Cormeraie est parti à la rencontre de Laurent Buanec, DGA Twitter France, Pierre Vallet le CEO de Reputation Age, Emeline Giovetti, Responsable Influence et Communauté chez Socialyse/Havas Media ou encore Nicolas Bordas, Vice Président chez TBWA Worldwide.

Les épisodes durent environ 20 minutes et permettent d’ouvrir le capot du secteur, de comprendre la manière dont l’influence se construit à travers les yeux et les récits de ceux qui y travaillent au quotidien. Chaque podcast permet d’enrichir sa perception des domaines avec des angles, des vécus, des retours d’expérience et des conseils de professionnels reconnus dans leur domaine.

Chaque mois, un nouveau podcast par mois sera disponible sur le site de Cision.

Que l’influence marketing soit encore un terrain inconnu ou pour approfondir votre perception du domaine, fort de la diversité des profils interrogés, le podcast Influence Digitale devrait enrichir votre vision et vos connaissances sur ce domaine du marketing mouvant et en pleine expansion.