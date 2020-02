Apple est-elle sur le point d’abandonner les processeurs Intel pour ses Mac ? C’est ce que prédit Ming-Chi Kuo, spécialiste de la marque à la pomme. Cette dernière travaille en effet sur sa propre puce ARM pour équiper ses ordinateurs, lui permettant de ne plus dépendre d’entreprises tierces.

Comme sur ses autres produits

Apple développe ses processeurs inspirés de l’architecture ARM depuis plusieurs années déjà, et on les retrouve sur plusieurs de ses produits, à l’image des iPad, des Apple Watch et des iPhone. L’analyste Ming-Chi Kuo affirme que la firme de Cupertino est actuellement en train de concevoir une puce ARM gravée en 5 nm, et qu’elle a entamé une approche “plus agressive” afin de financer son développement depuis l’arrivée du coronavirus.

Ce nouveau processeur devrait équiper le prochain iPhone, ainsi qu’un nouvel iPad doté d’un écran mini-LED et prévu pour la fin de l’année. Surtout, il devrait remplacer le CPU d’Intel sur le prochain MacBook qui sortirait d’ici 12 à 18 mois, de quoi s’émanciper davantage pour la marque à la pomme qui dépend encore d’Intel Corporation pour ses ordinateurs. Il faut désormais savoir si Apple compte utiliser ses propres processeurs ARM sur tous ses futurs ordinateurs, ou si elle ne souhaite l’intégrer qu’à un seul appareil…

Dans tous les cas, une telle transition serait très bénéfique à la firme de Cupertino, qui pourrait mieux contrôler le calendrier des sorties de ses iMac et MacBook ainsi que leurs mises à jour.

Une annonce en juin ?

Bien qu’Apple n’ait jamais confirmé qu’elle travaillait sur cette puce, les rumeurs vont bon train depuis quelques temps déjà, et la marque n’a encore rien démenti. Au mois de juin 2019, elle recrutait Mike Filippo, un ancien d’Intel spécialiste de l’architecture ARM… de quoi approuver les nombreuses suspicions sur la sortie d’un ordinateur doté d’un processeur made in Apple.

Ce qui est sûr, c’est que si Ming-Chi Kuo dit vrai, alors Apple ne devrait pas tarder à en parler. En effet, les développeurs vont avoir du pain sur la planche si la marque change de plateforme. Rendez-vous donc à l’Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), qui aura lieu au mois de juin, pour une possible annonce sur ce mystérieux ordinateur.